Nedělní utkání Modlany B – Bílina B bylo na začátku v režii hostů. „Pět minut nás nepustili k balonu, hráli dobře. Ale my měli hodně dobrou sestavu, byli tam zkušení Džuban, Dragoun, Kousal nebo Pechar. Takže jsme pak začali dominovat a dávat góly,“ popisuje Janota.

Baník dal do půle šest branek, řádil především Miloslav Kousal, autor hattricku. Hrdinovi tohoto příběhu se „splašila kladiva“ až po obrátce. „Nějak to tam začalo po kombinacích padat. Bílinští to psychicky neunesli, začali se mezi sebou hádat, úplně se rozložili. A my pak mohli dát snad dvacet gólů, branky jsem dávali po různých kombinacích, nešetřili jsme je.“

Modlany touží nejnižší okresní soutěž vyhrát. Neprahnou ani tak po samotném postupu, jako spíš po odměně za první místo, která je v malé obci na Teplicku při oslavách tradicí. „Když jsme mistři, jezdíme za traktorem na valníku! Myslím, že náš šéf Martin Hrdlička nás do pralesa přihlásil hlavně kvůli tomu valníku!“ hlásí Janota radostně.



I to je důkazem toho, že v Modlanech je výborná parta. „Jasně, to je hlavní. Parta je tu fakt výborná. Na každém zápase se sejdeme v maximálním počtu, pak si dáme v hospodě pivko. Je to tu dobře namixkovaný, staří s mladýma,“ potvrzuje muž, který hrál fotbal i v Německu.

V současné době se Miroslav Janota, jehož tatínek byl slavný zápasník, účastník několika prestižních šampionátů i olympijských her, kromě sportu věnuje také podnikání. „Mám už několik let v Trnovanech krámek s fotbalovým a sportovním vybavením. V zimě jsme ho renovovali. Hodně se zaměřujeme na oddíly, máme pro ně dobré ceny. A také sháním lidi do firem, mám třicet montérů v Německu. Teď je to trošku složitější, zase se mluví o tom, že se kvůli koronaviru zavřou hranice.“ Janota si o celém problému myslí své. „Ty různé restrikce mě štvou. Chránit by se měli především lidi, kteří jsou v rizikové skupině. Jinak ale musí jít život dál.“

Co se fotbalu týče, chtěl by modlanský šutér pokračovat co nejdéle. „Snažím se udržovat. Codím s Davidem Onuferem do fitka, na tréninky Baníku, když můžu, na tenis. Hlavní je ale zdraví. Když je, tak je chuť. Klukům v týmu vyhrožuju, že budu hrát i za deset dvacet let. A když ne s nimi, tak s jejich syny.“