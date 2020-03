Na Stínadlech zatím neví, jestli duel s Libercem ve středu odpoledne odehrají. "Čekáme na vyjádření LFA. Hráči od 10 hodin normálně trénovali. Buď se bude hrát bez diváků, počet lidí na stadionu nebude moct být nad 100, nebo se duel odloží," informuje mluvčí FK Teplice Martin Kovařík.

"Já bych nejradši hrál, i když by to bylo bez diváků. My se potřebujeme dostat z těch našich problémů. Ale na prvním místě je zdraví," uvědomuje si obránce "sklářů" Tomáš Vondrášek.

"Nikdo neví, co se bude dít. Kvituju, že se myslí na zdraví lidí. Přizpůsobíme se. Ale samozřejmě bychom rádi hráli. Neumím si představit, že bychom třeba měsíc byli bez zápasu," říká svůj názor trenér žlutomodrých Stanislav Hejkal.

Nižší fotbalové soutěže by se hrát měly. "Domácí tým ručí za to, že se na utkání nedostane více než sto lidí," informoval Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČRu. Podle svazu bude za dodržení této kvóty zodpovídat domácí tým. Řada zápasů tak nejspíš zůstane úplně bez diváků.



Návštěva sto diváků, vezmeme-li navíc v potaz i aktéry utkání, může být překročena nejen v krajských fotbalových soutěžích, ale i v dalších sportech. Jedním příkladem z mnoha je florbalové derby ve čtvrtfinále I. ligy mezi Ústím nad Labem a Chomutovem. "Upřímně je mi líto chomutovských fanoušků, protože zápasy v Ústí měly parádní kulisu," řekl marketingový manažer Florbal Ústí Jiří Horák s tím, že i zde se čeká na vyjádření vyšších institucí. Ústecký celek plánoval do Chomutova vypravit výjezd fanoušků, to pochopitelně padá. "Pokud bychom hráli doma rozhodující páté utkání, zvažujeme, že bychom se do té kvóty vměstnali a vpustili do haly pouze část fanoušků. Jsem pro, aby to bylo férové a nějaké lístky se vyhradili také pro hosty," dodal s tím, že zatím ale klub všechno teprve řeší.



Jak se divá krajský fotbalový svaz na nařízení vlády? "To nařízení vlády je zatím v plenkách, takže zjišťujeme podrobnosti. I my čekáme na rozhodnutí shora, požádali jsme naše složky o doporučení vlády, jak postupovat v tomto případě," přidal svůj pohled sekretář krajského fotbalového svazu Ústeckého kraje Miloš Vitner. "Některá města ale už vyhlásila zákaz sportování, nebo sport výrazně omezila, takže se nabízí možnost třeba na týden, dva, stopnout i nižší soutěže," doplnil.



To se samozřejmě příliš nelíbí klubům, které moc nemají, kdy zápasy dohrát. "Musíme hrát, nám víc než padesát diváků stejně nepřijde, takže podle mě jsme v pohodě. Ale uvidíme, jaké nařízení vydají příslušné orgány. Pokud to svaz zatrhne, hrát holt nebudeme," uvedl trenér jednoho z celků na Ústecku, jenž si nepřál být jmenován. Také v Brozanech na Litoměřicku by uvítali, kdyby se nedělní zápas proti Přepeřím mohl odehrát. "Už máme rozhodnutí ze svazu a s největší pravděpodobností to vypadá, že budeme hrát zápas bez diváků. O všem ale definitivně rozhodneme zítra, kdy zasedne klubové vedení," sdělil jeden z činovníků Sokola Brozany.

HOKEJ SE RUŠÍ, HOKEJBAL ČEKÁ

Své utkání už musela zrušit liga univerzitního hokeje, plánovaný zápas mezi Technickou univerzitou Liberec a Univerzitou J. E. Purkyně Ústí nad Labem se zítra konat nebude. Deníku to řekl mluvčí Technické univerzity Radek Pirkl. Univerzitní týmy proti sobě měly nastoupit ve středu 11. března v liberecké Home Credit Areně. „Hledá se náhradní termín,“ sdělil Pirkl.

Na základě tiskové konference Bezpečnostní rady státu na téma Koronavirus za Ligovou komisi prosím vyčkejte na další informace a pokyny, které Vám v nejbližší možné době budeme zasílat. Ligové komise ani Předsednictvo nechce během pár minut učinit unáhlené rozhodnutí, které pak bude několikrát měnit. Aktuálně probíhající jednání na úrovni vedení ČMSHb a zároveň konzultace napříč s dalšími sporty. Zároveň po "obecném" prohlášení zjišťujeme dílčí podbody daných rozhodnutí státu," rozeslal v hromadném e-mailu předseda ligové komise hokejbalu Jan Fedák.