„Podle výsledku můžeme utkání hodnotit pozitivně. Splnilo to, co jsme od něj očekávali. Kluci k zápasu přistoupili velmi dobře. Velmi spokojeni jsme byli s prvním poločasem, s ofenzivní složkou. Po prostřídání to bylo hroší, ale kritiku si nikdo nezaslouží. Vlašim chtěla hrát hodně vysoko, kluci měli prostor. Překvapil Tadeáš Vachoušek; byl hodně tahový, tvořil góly," byl potěšený Tomáš Hunal, asistent hlavního kouče Jarošíka.