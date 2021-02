Firma bývalého ligového hráče Jiřího Tymicha zamířila v minulém roce do Ústí nad Labem, aby zde vyčistila areál Sportovního centra mládeže ve čtvrti Klíše. Ředitel druholigového klubu a zároveň předseda ústecké mládeže Václav Kožíšek seo celé akci dozvěděl až ve chvíli, když už bylo po všem.

„Ani jsem o tom nevěděl, protože to volali místopředsedovi, že přijedou dezinfikovat areál mládeže. Klub to nemusel platit, takže se toke mně ani nedostalo. Ale správce areálu mi potvrdil, že u toho byl,“ líčí Kožíšek.

Zástupce firmy se oblékl do speciálního obleku a vyčistil kabiny rozhodčích a hráčů a sociální zařízení. „Vše vydezinfikovali dvakrát, přijeli, odjeli, a pak se zase vrátili. Celé to mohlo trvat tak půl dne,“ řekl Deníku Kožíšek.

Asociace zaplatila za dezinfekci téměř 10 milionů korun! Ústeckému šéfovi se tahle částka zdá přemrštěná. „Na cenu jsme se neptali, když to hradil svaz. Nikdo to s námi nekonzultoval. O té částce vím jen z médií. Neřešil jsem, jestli je to moc, nebo málo. Ale nemyslím si, že by to mělo být takhle drahý. Vydezinfikované prostory sice nejsou malé, ale podle mě by to nemělo stát tolik.“

Také v Liberci se dezinfekce týkala centra pro mládež. „Na klub přišel pokyn z FAČR, že bude probíhat dezinfekce kabin na náklady Fotbalové asociace. Klub zaslal vyžádané údaje jako je počet šaten apod. Následně přišla zpráva, že specializovaná firma přijede dezinfikovat šatny v areálu Akademie FC Slovan Liberec na Letce,“ řekl Deníku tiskový mluvčí FC Slovan Liberec Tomáš Čarnogurský.

Dezinfekce šaten následně proběhla během jednoho dne. Detailní dokumentaci provedených prací klub nedostal. „Na vyžádání technického ředitele dostal klub pouze potvrzení, že se náklady na dezinfekci nebudou účtovat klubu, žádnou další dokumentaci, rozsah prací, cenu atd. klub k nahlédnutí ani podpisu nedostal,“ dodal.