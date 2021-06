Celá akce byla přáním k Mixovým úterním 84. narozeninám a zároveň také snahou trenérského barda zviklat. Po vleklém zápalu plic a covidové pauze totiž uvažoval, že s koučováním skončí.

„To je pravda, chtěl jsem už končit. Ale po tomhle nemůžu,“ vykládal dojatě. Zároveň také vysvětlil, proč měl černé myšlenky. „Byl jsem na tom fakt špatně. Po srpnovém zápase v Kozlech jsem na sobě cítil, že to není ono. Ráno jsem byl grogy. Nakonec z toho byl oboustranný zápal plic, navíc se přidala chřipka B3, Pravou plíci jsem měl zalitou vodou, saturace byla na hodnotě 52. Mám slabé srdíčko, nebylo to dobré,“ líčil muž, který se dlouhá léta pohyboval i u áčka prvoligových Teplic.

„Když tohle doktoři zjistili, tak to začalo jezdit. Byl jsem na JIPu. Nečekali, že se z toho dostanu. I primář mi řekl, že nečekali, že to přežiju. Prý viděli, že chci žít, že jsem bojovník. Proto jsem to zvládl. Na fotbal jsem ale neměl sílu. Nechutnalo mi ani pití. Ještě teď nemůžu pořádně dýchat.“

Mixa si ale uvědomuje, že být doma by ho zabilo. „Říkal jsem si, co budu dělat. Ráno vstanu, přečtu si Deník, pustím si počítač. To není ono. Potřebuju kluky, partu.“

Sobotní oslavu mu jeho svěřenci zatajili. Dokonce na své facebookové stránky změnili čas přípravného duelu. Mixa si tak myslel, že na „místo činu“ dorazí hodinu a půl před výkopem. „Sičáci se nezmínili. Ve čtvrtek jsem byl na hřišti, nic. Ani jsem pořádně nevěděl, kolik nás bude na zápas, jestli budou lidi na střídání. Pak vystoupím z auta… Tohle jsem nečekal!“

Mixovi přijel předat ocenění za celoživotní přínos fotbalu předseda OFS Teplice Rudolf Řepka, ruku mu pak srdečně stiskli všichni přítomní hráči.

„Byla to radost. To je to, proč to dělám, proč to mám rád. Trošku jsem se bál, abych z toho nedostal infarkt. Těší mě, že mě kluci berou, i když je některým o 60 let méně než mně. Nic jim neodpustím, jsem na ně tvrdý, ale umím je i pochválit. Berou mě ne kvůli tomu, že jsem starý, ale kvůli tomu, jaký jsem trenér. To mě těší nejvíc,“ vyznal se dojatý „tréňa“.