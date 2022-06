Se svými pomocníky se v minulých dnech a týdnech snažil ze všech sil oslovit každého, kdo dres Kladrub oblékal. Nakonec se mu podařilo sehnat opravdu všechny bývalé hráče a funkcionáře. „Bohužel již 12 funkcionářů a fotbalistů není mezi námi. I na ně budeme myslet, na stadionku bude během oslav pieta právě za již zemřelé. Proběhne celá řada dovednostních soutěží bývalých hráčů, uskuteční se zápas současného mužstva se starou gardou Teplic, dorazí žlutomodré legendy v čele s Pavlem Verbířem. Pro všechny bude teplá a chutná strava, diskotéka pod nebem a tak dál,“ informuje stále vitální Jan Král.

V Kladrubech se hrál fotbal už před oficiálním založením oddílu, zrušení hřiště vinou přeložky silnice Teplice – Bílina činnost utišilo. Až po výstavbě nového hřiště kopaná v obci opět ožila. „Iniciátorem založení oddílu byl Emil Katernič. Ten byl i později motorem, který tu fotbal hnal dál. Třeba na prahu nového milénia se zasloužil o to, že se dál hrálo.“ Kladruby postihlo vyhoření kabin, i z něho se ale dokázaly vzkřísit, v roce 2007 byl slavnostně otevřený zrekonstruovaný stadionek. Poslední ranou pak bylo vakuum po partě kolem Řízka, Jurenky a dalších. „Hrála se krajská soutěž, ale dopadlo to bledě. Fotbalu tu nebyl. Naštěstí se z Újezdečku do Kladrub přemístilo mužstvo Standy Mixy. Jsme rádi, že tu fotbal je. Těší se velké podpoře obce, v plánu je jeho další rozvoj,“ tvrdí Král.

Co má na mysli? „Všichni víme, že základem fotbalu je mládež. Zvlášť v dnešní době. Rádi bychom u nás opět mládež vzkřísili a pokusili se na ní stavět. Musíme ale vybudovat lepší zázemí, zvlášť kabiny. To je můj velký sen. Snad se dočkám, než umřu,“ sní osobnost kladrubského oddílu, mimo jiné také bývalý hráč z úvodní sezony 1977/1978. „Tehdy jsme začali hrát III. třídu. V premiérové sezoně jsme byli osmí. A v dalším ročníku jsme dokázali postoupit do okresního přeboru, kde jsme hned brali bronz.“

Král se těší, že si se všemi dávnými kamarády zavzpomíná na více než čtyřicet let staré duely. „Věřím, že všichni přijdou. Sehnat je? To byly galeje. V Kladrubech není nic jiného než fotbal, tak by bylo hezké, kdyby se nám všem ho podařilo dostat na co nejvyšší úroveň. Budeme vybírat vstupné, pokusíme se sehnat peníze i jinými způsoby. Vše pak chceme investovat do nových kabin a dalšího zázemí.“ V Kladrubech velká fotbalová slavnost bude startovat v sobotu 18. června přesně ve 13 hodin slavnostním zahájením.