Od dětství hrál fotbal, velký hráč se z něho ale vinou různých okolností nestal. Ke své dřívější lásce se však Václav Toman, zakladatel nakladatelství PERKMAN, vrací jako spoluautor knihy Moje fotbalová sezona, která je určená primárně pro malé fotbalisty.

Malí fotbalisté v Modlanech | Video: Deník/František Bílek

Za krátkou dobu, co je na trhu, se stala hitem; po prvním vydání se jen zaprášilo. „Když jsem fotbal hrál, tak jsem si psal a vedl různé statistiky. Jenže jsem vše měl na papírech, nebylo to nikterak ucelené. Vše jsem de facto poztrácel. Napadlo mě proto, že může být užitečné mít vše pohromadě v knize. Malému sportovci se záznamy dochovají, může postupem času analyzovat své výkony a zároveň vzpomínat na své zápasy, vstřelené góly nebo povedené momenty; díky zápiskům se barvitěji vybaví vzpomínky," říká Toman.

Knihu Moje fotbalová sezona dal dohromady ve spolupráci s hráči a trenéry. „Na jejím vzniku se podíleli činovníci napříč fotbalovým spektrem, například trenér prvoligové fotbalové mládeže, hráč prvoligového klubu plážového fotbalu, hráči malého fotbalu nebo i hráči krajských a okresních fotbalových soutěží," přibližuje rodák z Krupky. Výhodou Tomanovy knihy je možnost si zapisovat během sezony zápasy a navíc si zhodnotit svůj výkon.

To je rozdíl oproti jiným podobným publikacím. „Fotbalisté hrají fotbal především kvůli zápasům. To je motivuje a přináší radost. V knize si může fotbalista zanalyzovat svou hru v pozápasových rozhovorech, kam si může napsat své pocity, říct si, co se dalo na výkonu v zápase udělat jinak, na čem stavět. Na konci sezony si pak shrne, co se povedlo, co ne, co zlepšit, na čem máknout. Anebo se do knihy může podívat i trenér a společně s hráčem probrat výkonnost. V knize je místo zhruba na dvě sezony, nebo na dva týmy, protože někdo hraje malý i velký fotbal zároveň, nebo za áčko a béčko a podobně."

Toman tvrdí, že výhodou publikace, která má téměř dvě stovky stran, je variabilita. Fakta a postřehy do ní může zapisovat nejen nadšený mládežník, ale i dospělý hráč, který fotbalem žije. „Těch možností je spousta. Můžou ji využívat i fotbalové kluby, protože může být hezkým dárkem pro fotbalisty k narozeninám nebo součást uvítacího nebo nějakého naopak rozlučkového balíčku. Třeba si představte situaci, kdy nechají knihu podepsat nějakým slavným fotbalistou před věnováním, to už pak není jenom dárek, ale přímo fotbalová relikvie. A nemusí to být ani slavný fotbalista, vždyť mnohokrát udělá větší radost, když se podepíšou spoluhráči a trenéři."

V knížce je také spousta zajímavostí ze světa fotbalu. Například se dozvíte, že nejvyšší výsledek v dějinách fotbalu byl 149:0 nebo také to, že první televizní přenos se uskutečnil v režii BBC v roce 1937 ze stadionu Arsenalu. „Musím říct, že tyhle zajímavosti mě při tvorbě knihy bavily nejvíc. Člověk se totiž dozví spoustu věcí, které ho překvapí," usmívá se Toman. „Mně udivilo třeba to, že dvě třetiny všech fotbalových míčů na světě, které se používají v profi fotbale, se vyrábí v Pákistánu. Je to vlastně taková fotbalová velmoc, co se míčů týče.“

Se svým nakladatelstvím se snaží spolupracovat s jednotlivými fotbalovými klub. „Klubům umíme při vyšším odběru nabídnout možnost knihu přizpůsobit na míru. Například dát na titulní stranu jejich logo, dovnitř příběhy hráčů nebo fakta o historii klubu a tak podobně. To vše děláme v duchu našeho motta - radost, která zůstane."

Tomanovo nakladatelství se snaží, aby kniha přinášela radost všem, kteří se pohybují okolo fotbalu. Dokonce pomocí ní podpořilo charitativní fotbalový turnaj, který se hrál pro dětské onkologické pacienty pod názvem „Domčův sen“ v Brně. „Věnovali jsme několik výtisků publikace pro nejlepší hráče turnaje. Jednu knihu s podpisem Petra Švancary, bývalého kanonýra fotbalové Slavie či Zbrojovky Brno, se nám tam povedlo i vydražit. Výtěžek z dražby jde přímo na podporu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek,“ přibližuje Toman.

Knihu, která vychází ve formátu A6, lze exkluzivně do konce září koupit na internetu s kódem DENIKFOTBAL jen za 300 korun. „Postupně zásobujeme menší prodejny a knihu tak lze zakoupit už i v Praze, Brně, Pardubicích, Hradci Králové, Českých Budějovicích nebo ve Zlíně, kde se naše knihy běžně prodávají. Zvážíme i velká knihkupectví, kde máme možnost prodávat. Nyní hledáme patrona či patrony mezi ligovými fotbalisty," uzavírá Václav Toman.