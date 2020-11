Příští rok oslaví košťanský fotbalový klub rovnou stovku! Při této příležitosti probíhá čilá debata o tom, jak jubileum důstojně oslavit. Jedním z návrhů je i vyhlášení ankety "Košťanský hráč století". Jejím iniciátorem je Bohumil Fričl, bývalý košťanský fotbalista. Jeho favoritem je Miroslav Vaňásek, košťanský klub se ale může pochlubit celou řadou výtečných hráčů.

Košťanský fotbalista Miroslav Vaňásek | Foto: archiv

Tím nejznámnějším je bezesporu Přemysl Bičovský, který v Košťanech začal s fotbalem v roce 1959. O osm let později přestoupil coby sedmnáctiletý do Teplic, kde začal hrát nejvyšší ligovou soutěž. Vypracoval se až do reprezentace, později přestoupil do Bohemians. S "klokany" v roce 1983 vyhrál mistrovský titul.