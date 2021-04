Přitom nedávno Jablonec nezvládl proti stejnému soupeři čtvrtfinále tuzemského poháru, když po porážce 1:4 vypadl. „Z Letné asi máme zbytečně velký respekt. Doma je to obráceně, na Spartu si více věříme. Máme to asi v hlavě, je potřeba to změnit,“ má jasno zkušený jablonecký bek.

Honzo, ve středu jste v dohrávce přetlačili Spartu, když rozhodl jediný gól. Co rozhodlo?

Důležité vítězství, dostali jsme se přes Spartu na druhé místo. Ta má sice zápas k dobru, ale za námi je to namačkané, takže tři body se počítají. Využili jsme našeho horšího hřiště, na které jsme prostě zvyklí. Věděli jsme, že se na ten terén nedokáže Sparta nastavit v hlavě. U některých hráčů to bylo vidět, nejsme hloupí a chtěli jsme toho využít. Hřiště teď máme špatné, jsou tu hrozné podmínky, teď tady třeba sněží. Nedá se nic dělat. Soupeř se na to prostě špatně nastavil. Za výhru jsme strašně rádi, myslím si, že byla zasloužená.

Minulý týden jste přitom na Spartě nezvládli čtvrtfinále poháru. V čem se tyhle dva zápasy lišily?

Když jedeme na Spartu, tak máme k jejich stadionu přehnaný respekt. Většinou špatně začneme. V poháru měla Sparta dvě, tři šance. My se dostali do vedení, ve druhé půli nás ale srazil rychlý vyrovnávací gól a to je dostalo na koně. Poslední dva góly jsme jim darovali. Bohužel, chtěli jsme postoupit, ale soupeř byl lepší. Doma to máme obráceně, umíme je potrápit, je to jiné. Nevím, je to asi v hlavách, chtělo by to změnit.

Jediný gól padl po vašem centru, kdy jste našel Ivana Schranze a ten rozhodl. Jak se to celé seběhlo?

Už předtím jsme tam měli dvě standardky, kdy to prolétlo v malém vápně. Měl jsem štěstí, prostě jsem to nakopl, byl tam Ivan a spadlo to do brány. Tak nějak jsem tušili, že rozhodnou standardní situace.

Vy jste odehrál 250. zápas v první lize. Měl jste to spočítané?

To jako vážně? Tak to je pro mě novinka (smích). Vím, že jsem dvoustý zápas odehrál v Jablonci. Plus minut jsem měl přehled, ale tohle jsem tedy nevěděl.

Zatím držíte stříbrnou příčku, do konce ligy vám zbývá osm zápasů. Zatím se to vyvíjí dobře, ne?

Je to zatím taková sezona na houpačce. Začali jsme dobře, pak přišel útlum. Pak jsme vylítli nahoru a dokonce si někdo mysleli, že budeme prohánět Slavii. Sami jsme věděli, že to nejde, mají svojí ligu. Byli jsme pokorní, ale zase přišel útlum, teď máme novou sérii. Čeká nás těžký zápas v Plzni, budeme se snažit neprohrát.

V čem tkví letošní síla Jablonce? Až za vámi je v tabulce Sparta, Plzeň, nebo Baník.

Je to o sebevědomí, není to jen v našem týmu. Dvakrát vyhrajete a hned se vám na další zápas jede lépe. Cítíte, že máte šanci porazit každého. Letos to hodně potvrdilo Slovácko, které mělo neuvěřitelnou sérii. Podobně to měl Jablonec, teď dlouho neprohrála Plzeň. Nám se teď zase daří na vlastním hřišti. Když se ale podívám na rozpis, tak vím, že doma jsme toho hodně poztráceli. Sám víte, jak to je. Ve hře je ještě hodně bodů.

Je to ale zvláštní sezona. Užili jste si několik vynucených přestávka, následoval nabitý program. Jak to snášíte?

Pro všechny je to zvláštní sezona. Výhodu má ten, kdo má širší kádr. Mě herní styl středa – sobota vyhovuje, samozřejmě jste pak unavenější. Pauzy jsou nepříjemné. Připravujete se, máte přáteláky a pak se dva měsíce nehraje. První dva zápasy po tak dlouhé pauze pak stály za h…..!

Fanoušci sice nemohou na stadion, přesto vám ti nejvěrnější fandí za plotem v rohu hřiště. Alespoň to málo určitě potěší, že?

Máme výhodu, že ty rohy máme otevřené a pár lidí se tam dostane. Jsme rádi, že za námi dorazí a povzbudí nás. Je to příjemnější. Pohled na prázdné tribuny je smutný. Myslím, že by to nějak šlo. Třeba by se sedělo ob sedačku. Určitě by to mohlo nějak fungovat. Každopádně děkujeme těm, kteří dorazí alespoň za ten plot.

Rok už se potýkáme s pandemií koronaviru. Jak jste se s tím vyrovnal vy sám?

Pro mě se toho moc nezměnilo. Chybí mi, že si s klukama nemůžu zahrát tenis. S rodinou se snažíme být v přírodě, teď je ale počasí na prd. Když to jde, vezmeme kolo. Pocházím od Berouna, jezdíme k našim na vesnici. Jsme rádi, že můžeme hrát fotbal. Hodně smutné je to u dětí. S bráchou je trénujeme a teď nemůžeme. Když vidím, jak jsou dětská hřiště plná, tak to je vrchol. Je to šílenost, doufám, že se to sportování brzo uvolní. Jak u dětí, tak u dospělých.

Teď úplně odbočíme. Co říkáte na vysoký trest, který dostal Ondřej Kúdela v souvislosti zápasu proti Rangers?

Hloupost. Nemají důkazy. Na hřišti se řekne tolik věcí. Kúdyho znám a nevěřím, že by řekl něco rasistického. Nemají to potvrzené a vycházejí jenom z toho, že dva hráči tmavé pleti tvrdí, že Ondra něco řekl. Dostat zákaz na deset zápasů a ještě přijít o EURO? To je šílené. Pokud se takovým hráčům tady nelíbí, můžou se vrátit tam, odkud přišli. Jsem samozřejmě pro fair-play, jsem proti rasismu. Tohle mi ale přijde hodně smutné.

Je to o to smutnější, že tresty pro hráče Rangers byli daleko menší.

Kdybychom brali v potaz, jak Rangers hráli. Bylo tam zhruba pět zákroků na červenou, šlo o zranění. Co se týče faulu na Ondru Koláře, tak si myslím, že to bylo nešťastné. Ale u řady jiných zákroků bylo vidět, že ti frajeři vůbec nechtějí hrát míč a spíše mají záměr někoho zranit. Neunesli, že je porazil český tým. Pykat za to bude český fotbal. Kúdy je nejlepší stoper v lize a taky v nároďáku. Na EURU to bude ztráta.