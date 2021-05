O košťanské kopané Teplickému deníku napsal Ladislav Navrátil, velký košťanský patriot.

V květnu 1921 byl založen fotbalový klub S.K. Košťany. V roce 1922 byl přejmenován na AFK Union Košťany. Další změny názvů následovaly: 1924 – Krušnohor, 1933 – FK Čechoslovan, 1950 – Tělovýchovná jednota Jiskra, 1990 – Tělocvičná jednota Sokol. Prvním předsedou se stal Jaroslav Procházka. Od roku 2009 je předsedou fotbalového oddílu Pavel Prokop. Mezi největší úspěchy patří postup do 1.B třídy v sezóně 1930-1931; postup do 1.A třídy Severočeské Radějovy župy 1932-1933; Mistr Sudet českých XI. 1944; postup do 1.A třídy Severočeské Radějovy župy 1947-1948; postup do 1.A třídy 1967-1968; postup do Severočeského krajského přeboru 1979-1980; účast v Krajském přeboru 1980-1987; postup do 1.A třídy 1992-1993; postup do 1.A třídy 2013-2014; v anketě Nejlepší sportovec Teplicka v kategorii družstva mládež za rok 2010 zvítězili starší žáci. Současnost:muži – Okresní přebor, starší dorost – 1.A třída, starší žáci – Krajský přebor, mladší žáci – Krajský přebor, starší a mladší přípravka – Satelitní turnaje. Oddíl má celkem 128 členů.