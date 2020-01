„Postup by byl historickým milníkem, ale nahoru chtějí i další mužstva, podle mě jich tak pět na jaře bude o postup usilovat,“ říká Petr Gessel, který Viktorku vede společně s Dušanem Zahradským. „S každým týmem budeme hrát s úctou a respektem, na hřišti necháme maximum,“ slibuje věrným fanouškům.

Ledvičtí si roli premianta užívají, zároveň si ale uvědomují, že v podobné situaci už byli. „Před lety jsme také byly po podzimu první, nakonec z toho byla čtvrtá příčka. Teď jsou tedy pocity skvělé, ale uvědomujeme si, co nás čeká. Nohama zůstáváme ne zemi. Pořád musíme mít v hlavně tři slova – úcta, pokora a skromnost,“ zdvihá Gessel varovný prst.

V čem tkví podzimní úspěch Ledvic? Podle jejich trenéra je faktorů více. „Kádr byl doplněný o vítězné typy hráčů. Na hřišti pak byla chuť vyhrávat, soudržnost celé kabiny, cítil jsem z mužstva chuť hrát kombinační fotbal. A také se nám vrátili Vlasák a Brejcha.

Když dostane Gessel otázku, která zkoumá, koho považuje za opory, nad odpovědí dlouho nepřemýšlí. „U nás v Ledvicích jsou všichni důležití, ať je to správce, kustod, masér, vedoucí týmu, my trenéři nebo prezident klubu – všichni táhneme za jeden provaz. Samozřejmě nám pomáhají i fanoušci, bez nich by to nešlo. Na hřišti se prezentujeme a dál se chceme prezentovat jako jeden muž, takže by to nešlo bez nikoho!

Kromě zmiňovaných zápasů čeká Viktorku ještě soustředění ve Sloupu v Čechách.