Za ledvickou elektrárnu jezdí soupeři s obavami, Viktorka je stabilním účastníkem I. A třídy. „Myslím, že na všech postech máme kvalitní hráče. Silní budeme asi především vzadu,“ soudí Petr Gessel, jeden z ledvických koučů, velký patriot.

Ledvice (v modrém) se chystají na novou sezonu. | Foto: Deník / František Bílek

Změny? Tři odchody a šest příchodů. Například z Ohníče přišel bek Popp. Střelecky by měl Ledvice zásobovat forvard Lukáš Bánom. Své schopnosti ukázal v přípravném střetnutí s Duchcovem, kdy se blýskl hattrickem. „Ale máme v létě jen 12 tréninků, to bude celkem mazec, nevím, nevím,“ tvrdí trenér.Ambice červeno-bílého klubu? „Chceme hrát v tabulce co nejvýše,“ usmívá se bývalý ledvický gólman.