Určitě je složité se po Spartě zkoncentrovat na Hodonín, že?

Každá utkání s papírově slabším soupeřem jsou složitá, protože když nedáte brzy gól, tak to není optimální. My sice gól brzy dali, ale pak jsme inkasovali. Naštěstí jsme pak přidali další branky, o půli to bylo 4:1, už jsme měli zápas pod kontrolou. Jsem rád, že jsme to zvládli a vyhráli velkým rozdílem.

Ještě zpátky ke Spartě, které jste dal hattrick. To musel zahřát!

Určitě mě to těšilo. Konečně jsem se trefil vícekrát proti nějakému silnějšímu týmu. Doufám, že si to přenesu i do play-off.



Dal jste jí krásný gól z voleje do šibenice. Jak se to seběhlo? Dal jste už takový?

Tahle pěkný v zápase určitě ne. No, já hodně koukám na Jumba (pozn. Michal Seidler – hráč Sparty a reprezentace), jak to trefuje, takže jsem se to od něj naučil. Teď je zakončení úplně jednoduché. (smích)



Chodíte na volej poměrně často. Tohle byla nacvičená standardka?

Ano, hrajeme tento signál poměrně často. Sparta výborně bránila, takže jsem se ke střele v zápase dostal jen párkrát, takže jsem o to víc rád, že jsem se takto trefil.



Hodonínu jste ale v neděli gól nedal. Takže vystřízlivění?

Určitě. (smích) Asi jsem se vystřílel. Budu muset makat ještě víc.



V posledních týdnech prošly Teplice proměnou. Co říkáte na současný kádr?

Přišli zkušení a výborní hráči. Uvidíme, o všem se rozhoduje až v play off.



Nicméně na to doplácejí čeští hráči. Z Čechů hrajete jenom vy a kolega Baran. Jak to kabina obecně snáší? Je to český tým a čeští kluci na střídačce…

Samozřejmě, jak kdy. Když se daří nebo když se uhraje takhle pěkný výsledek, tak se nad tím mávne rukou, ale kolikrát čeští kluci jezdí na tréninku na 100 procent, někdy i víc, někdy převyšují i zahraniční hráče. Vždycky to tu ale bylo tak, že trenér věří svým hráčům. Tak to je…



Před play off jste smíření se čtvrtým místem?

Máme tam značný bodový rozdíl, takže by pro nás bylo těžké dostat se na třetí místo, proto si myslím, že ty poslední zápasy se budeme snažit připravit na play off. Chceme mít výhodu domácího prostředí. A Slavia, se kterou budeme hrát, je náš oblíbený soupeř.



Vy jste ve fotbale přestoupil z Krupky, kde jste dal 15 branek, do teplického béčka. Je to skok o dvě soutěže, jaký ten rozdíl pro vás je?

Pro mě je to skvělé. Kabina i trenér Kolínek – super. Skok to je, takovou soutěž jsem ještě nehrál. Otrkávám se. Už máme za sebou první mistrák. Proti Ústí nad Orlicí jsme byli o něco lepší tým, ale nezvládli jsme penalty.



Slyšel jsem hlasy, které říkají, že na fotbalovém hřišti vypadáte dobře, že byste mohl mít výhledově i na ligu. Co vy na to?

To potěší! Ale snažím se být při zemi. Třeba ta šance přijde, třeba ne. Každopádně je přede mnou hodně práce. Pak je to i o štěstí, jestli tu šanci dostanu. Vím, že už nejsem nejmladší…



Za vzor můžete mít třeba Romana Potočného. I on začal hrát ligu až v pozdějším věku, i on hrál před tím nižší soutěže.

Jeho si skutečně beru za vzor. On je fantastický fotbalista. Takovou levou nohu, jako má on, má v lize málokdo. Rád bych to někdy dotáhl tak daleko jako on.