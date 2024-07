Soutěž rozhodoval Vladislav Pareský z Třebenic u Domažlic. Poprvé v historii triumfoval celek Notor Club Nový Kamolín. Obhájce titulu, košťanská Louka, doplatila na velkou sterilitu v proměňování tutových šancí a také na hloupou hrubou chybu, vinou které prohrála s Domažlicemi.

Stínem soutěže byla zranění a nedohrání utkání hráče Louky Košťany a RSC Čerchov Domažlice proti týmu Nového Kramolína. Pořadatel Karel Strádal musel předělávat rozpis soutěže kvůli absenci týmů AC Palouček Praha, FC Pejsek Praha, FC Baldov Luženice a Kovárna Draženov. Ty nedorazily kvůli nedostatku hráčů.

Výsledky Louky:

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ČERCHOV DOMAŽLICE 0:1 (0:1)

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – NOTOR CLUB NOVÝ KRAMOLÍN 0:0

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS – RSC ETC. DOMAŽLICE 4:2 (1:1). Branky: Miko 2, Smutný, Š. Drška. Nahrávky: M. Vrábel, Filip, R. Vrábel, Š. Drška.

Pořadí:

1. Notor Club Nový Kramolín 2 1 0 4:1 7

2. RSC Čerchov Domažlice 2 0 1 6:3 6

3. F. C. Louka Košťany ČOS 1 1 1 4:3 4

4. RSC ETC. Domažlice 0 0 3 4:11 0

Nejlepší brankář: Pavel ŠURAL (F. C. Louka Košťany ČOS)

Nejlepší hráč: Josef Dufek (Notor Club Nový Kramolín)

Nejlepší střelec: Jindřich Kobes, Petr Holar (oba RSC Čerchov Domažlice), David MIKO (F. C. Louka Košťany ČOS) – všichni 2 branky;

Nejstarší hráč: Jaroslav Černý ( RSC Čerchov Domažlice ) – 64. let;

Nejzářivější hráč: Pavel Svoboda ( RSC ETC. Domažlice ).

F. C. LOUKA KOŠŤANY ČOS: Pavel Šural – Vojtěch Kopta, Milan Vrábel, Antonín Filip, Tomáš Glöckner, Štěpán Drška, Petr Smutný, Ivan Drška, David Miko, Adam Navrátil, Roman Vrábel.

Vítězové Čerchov Cupu 1991 – 2024: 9x – F. C. Louka Košťany ČOS ( 1993, 1994, 1995, 1997, 2004 zimní, 2013, 2016, 2022, 2023 ); 7x – RSC Čercho Domažlice A ( 2001, 2005, 2009, 2017, 2018, 2019, 2021 ); 3x – FC Peňarol Havlovice ( 2008, 2014, 2020 ); 3x – FC Štika Domažlice ( 2010, 2011, 2015 ); 2x – Alfa Liberec ( 1991, 1992 ); 1x – SK Lisec Kůs Šanov Teplice ( 1996 ); 1x – RSC Čerchov Domažlice B ( 1998 ); 1x – FC Tunel Domažlice ( 2000 ); 1x – FC Sibiř Draženov ( 2002 ); 1x – Rejnoci Nemanice ( 2003 ); 1x – SK Švédská trojka Domažlice ( 2004 letní ); 1x – Forsage Šumava Domažlice ( 2012 ); 1x – Notor Club Nový Kramolín ( 2024 ).

F. C. Louka Košťany ČOS sehrála v Čerchov Cupu v ročnících 1991 – 2024 celkem 105 utkání, 69 vyhrála, 9 remizovala, 27 prohrála, skóre 307 : 169, penaltový rozstřel 11 : 8, 9x první místo, 2x druhé místo, 4x třetí -místo, 1x čtvrté místo a 4x páté místo. Celkem nastoupilo 55 hráčů. Nejvíce zápasů: 50 – Pavel Prokop, 48 – Ladislav Navrátil a Bohuslav Vondrášek; nejvíce branek: 44 – Petr Prokop, 31 – Ivan Drška ml., 27 – Tomáš Glöckner; nejvíce asistencí: 29 – Ivan Drška ml., 27 – Bohuslav Vondrášek, 21 – Petr Prokop; nejvíce nul: 7 – Václav Heřmánek; 5 – Roman Mach a Petr Hegr.