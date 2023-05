Louka Košťany, která byla založena jako oddíl sálové a malé kopané (dnes futsal FIFA), slaví v květnu 35 let své existence!

6.8.1987 - Košťany ve Stráži u Domažlic. Domažlice-Košťany 4:3, penalty 4:3 | Foto: archiv Louky Košťany

Před založením v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století se chodilo pravidelně hrát fotbálek na louku za školu, nebo za „Baťu“. Od konce dubna 1986 do začátku července 1986 už bylo sehráno devět přátelských utkání v malé kopané na hřišti v SABu v Košťanech proti hráčům z Vietnamu, tehdy žijících na Kamenném Pahorku, Jiskře Košťany a Zolo Clubu Košťany – nejlepšími střelci s pěti góly byli Petr Čoček a Horst Nacke, nahrávačem Pavel Prokop s 11 asistencemi.

V srpnu 1987 následovalo utkání v malé kopané ve Stráži na Domažlicku proti Domažlicím a v říjnu 1987 následovala odveta ve Střelné Zátiší. Pokud nebyla k dispozici sekačka, kosila se hrací plocha kosou. V témže roce vyjednal Pavel Prokop utkání v sálové kopané v hale učiliště Vodních staveb v Teplicích proti tehdejšímu vicemistru Teplicka a účastníka Severočeské krajské extraligy Svérázu Teplice, který nás v sálovce vyučoval a výsledek znamenal nášup pro 21 lidí z Košťan. Z těchto účastníků, kteří neodpadli, vykrystalizovala F. C. Louka Košťany, která byla založena v květnu 1988, klub sálového a malého fotbalu. Zakládajícími členy jsou Pavel Prokop, Josef Moučka, Ladislav Navrátil, Petr Prokop, Pavel Čoček, Petr Čoček, Jaromír Izera, Václav Jungvirt, Pavel Košnar, Martin Kogut, Vladimír Lostik, František Maier, Roman Měchura, Vladimír Želinský a Milan Bauer.

Při hlasování o názvu klubu zvítězila čtrnácti hlasy F. C. Louka nad jedním hlasem Čechoslovan. J. Moučka a L. Navrátil absolvovali schůzky kvůli registraci oddílu na tehdejším MNV Košťany, OV ČSTV a OV SSM v Teplicích. Poté, po zaplacení poplatků a odeslání fotografií a iniciál hráčů předsedovi Severočeského krajského štábu Pavlu Maňákovi, se zúčastnila svého prvního jednání na Okresním štábu (svazu) sálové kopané v klubu Spektrum v Teplicích, kde byla jejím předsedou Vlastimilem Pechou zaregistrována v Československém štábu sálové kopané a přihlášena do okresní Teplické ligy od ročníku 1988 - 1989. V Ústí nad Labem bylo vyrobeno razítko klubu, které se používá dodnes.

V srpnu 1988 bylo založeno Shromáždění členů - výbor F. C. Louka Košťany: předseda Josef Moučka ( od roku 1990 Pavel Prokop), místopředseda Vladimír Lostik (od 1993 do 1999 Miloslav Kučera, od 1999 Stanislav Červenec), vedoucí Ladislav Navrátil ( od 2012 do 2015 Petr Hegr, od 2015 Vojtěch Kopta ) a zástupce vedoucího Jaromír Izera (od 1990 do 1995 Václav Heřmánek, 1995 – 2000 Bohuslav Vondrášek, 2000 – 2005 Vojtěch Kopta, 2005 – 2012 Petr Hegr, 2012 – 2015 Vojtěch Kopta, 2015 – 2018 Tomáš Glöckner, od 2018 Petr Smutný ) a člen Helmut Mach ( od 1994 do 2009 ).

Po založení oddílu se nový klub soustředil na sálovou kopanou, malou nebral oficiálně, přesto Louka pořádala 17. 9. 1988 ve Střelné Zátiší „ Pouťový turnaj “ v malé kopané (1. Svéráz Teplice, 2. F. C. Louka Košťany, 3. RSC Čerchov Domažlice) . Před svou první mistrovskou sezónou 1988 – 1989 v sálovém fotbale Louka zahájila sezónu historicky prvním přátelským utkáním 14. 7. 1988 opět v hale učiliště Vodních staveb v Teplicích už proti Mistru Teplicka Svérázu Teplice a podlehla 2 : 6. První mistrovská utkání Teplické ligy odehrála v hale Olympia v Teplicích (dnešní tiskárna) 9. 10. 1988 proti Sklotasu Řetenice – 0 : 6 a Krakatitu Teplice - 0 : 4 a nakonec obsadila v sezóně 10. místo a v Okresním kole Československého poháru 9. místo.

Mezi největší úspěch y „sálovce“ v mistrovských soutěžích patří 5. místo na Mistrovství České republiky v Lovosicích 2007; 3. místo na Mistrovství České republiky U 40 ve Vodňanech 2010; 4. místo Mistrovství České republiky U 40 2009 v Heřmanově Městci (v barvách Regionu Teplice); 2. místo Národní finále Českého poháru 2008 v Kladně (v závěru utkání s Prostějovem Louce unikl postup do evropského PVP ); 5. místo Národní finále Českého poháru 2008 Varnsdorf; postup z baráže do Krajské ligy Rumburk 2004; 2. místo Krajská liga 2006 - 2007 a 2008 - 2009; 3. místo Krajská liga 2007 -2008; 1. místo Krajské finále Českého poháru 2009; 2. místo Krajské finále Českého poháru 2008; 3. místo Krajské finále Českého poháru 2003 a 2007; 1. Místo 1. Teplická liga 2003 - 2004; 2. místo 1. Teplická liga 2002 – 2003; 1. místo Okresní kolo Českého poháru 2003 a 2004; 2. místo Okresní kolo Českého poháru 2005; 4. místo Krajská liga U 40 2010 – 2011 a 3. místo v Letní lize Teplicka 1991; v turnajích 1 . místo Pohár Gymnázia Duchcov 1990; 1. místo Pohár Rozmetadla 1995; 1. místa Vánoční turnaj Autoplošiny Prokop 1997 - 2000, 2002 - 2009, 2011, 2013 a 2015;1. místo Střelenský pohár 2001; 1. místo Turnaj čtyř Domažlice 1989 ; 1.místo Turnaj čtyř Duchcov 1992 a 1. místa v Memorial Cupu 2018 a 2019. V roce 2004 reprezentovali naši hráči Ivan Drška mladší a Petr Smutný Českou republiku v sálovém fotbale.

V roce 2008 vstoupila F.C. Louka do Sokola – České obce sokolské. V roce 2009 oddíl vzdal kvalifikaci o postup do Celostátní ligy z finančních důvodů… V mistrovských soutěžích ve futsalu FIFA (do roku 1999 malý fotbal), k těmto úspěchům patří 1. místo Mezinárodní přebor České obce sokolské U 35+ a 5. místo do 35. let v Letkově 2011; 1. místo v Okresním přeboru Teplicka 2012 - 2013; 2. místo Okresní přebor Teplicka 2013 - 2014; 2. místo Okresní pohár FAČR 2012; dále v mamutích mezinárodních turnajích ve Svitavách v Qanto Cupu 10. místo 2004 a 12. místo 2003; v Dobrušce v Dobrušském poháru 2. místo 2012 ; 5. místa 1993, 2002, 2007 a 2018 a 4. místo U 40+ 2019; 1. místa v Čerchov Cupu na Domažlicku 1993 - 1995, 1997, 2004, 2013 , 2016 a 2022; 1. místo Memoriál Paula Sebastiao 1996 Kadaň; 1. místa ve Vilémově u Šluknov v Putovním květu 1997, 2002 a 2006; 1. místa v PM Sport Cup na Žatecku 2009 a 2010; 1. místa Memoriál Jiřího Šafaříka v Křižanově 1993 a 1994; 1.místo Ohníčský turnaj 1996; 1. a 3. místo Synot Tip Cup v Ústí nad Labem 2013 a 2006;1. místo Pohár Plzeňského Prazdroje 2002; 1. místa Košťanský pohár 1989, 1993, 2004, 2006 - 2008; 1. místa Košťanský pouťový pohár 1989, 1990, 1994, 2000, 2003, 2004, 2006, 2008 -2010, 2012, 2015, 2016, 2019 a 2021; 1. místa Podzimní turnaj 1990, 1993, 1996, 1999, 2001, 2003 a 2006; 1. místa Fluokov Cup 1994 - 1995, 1997, 2000, 2003, 2005 - 2006, 2008 - 2010, 2013, 2015 – 2019 a 2021; 1. místo Václavský turnaj 1995; 1. místa Drahkov Cup 1996 a 2007; 1.místa Memoriál Jaroslava Lostika 1998 - 1999, 2001 -2007; 1. místa Memoriál Václav Peška 2000, 2006, 2008; 1. místo Memoriál Petra Dvořáka 2009; 1.místo Memoriál Rudolfa Fikerleho st. 2009;1. místa Memoriál Václav Šetiny 2006, 2008 a 2011; 1. místo Májový turnaj mániček 1989.

V sálovém a malém fotbale sehrála F. C. Louka Košťany ČOS od 14. července 1988 dosud celkem 2824 utkání, 1502 vyhrála, 322 remizovala, 1000 prohrála při skóre 8588 : 7094 a penalty ( či 9 .m kopy ) 249 : 226.

Celkem se hrálo proti 724 klubům z ČR, Slovenska, Německa, Nizozemí, Vietnamu , Angoly a Polska ( 30 mezinárodních utkání, 16 výher, 6 remíz, 8 porážek, skóre 54 : 37, penalty 10 : 10, nejvíce utkání Pavel Prokop – 17, nejlepší střelec Jan Nestmann – 8, nejlepší nahrávač Antonín Filip – 4 a nejvíce čistých kont Václav Heřmánek – 5 ).

Nejvíce utkání v historii klubu odehráli 1143 – Tomáš Glöckner, 1085 – Pavel Prokop, 930 – Bohuslav Vondrášek, 922 – Vojtěch Kopta, 850 – Ladislav Navrátil; nejvíce branek vstřelili 1165 – Tomáš Glöckner, 850 – Vojtěch Kopta, 716 – Ivan Drška mladší, 500 – Petr Prokop, 465 – Petr Smutný; nejvíce nahrávek zaznamenali 778 – Vojtěch Kopta, 766 – Tomáš Glöckner, 411 – Ivan Drška mladší, 366 – Petr Prokop a Petr Hegr; nejvíce čistých kont udrželi 131 – Václav Heřmánek, 105 – Roman Mach, 64 – Ladislav Navrátil, 39 – Jaroslav Beran a Josef Bubela mladší; nejvíce penalt chytili 30 – Roman Mach, 24 – Václav Heřmánek, 17 – Ladislav Navrátil, 14 – Josef Bubela mladší, 8 – Robert Mach; nejvíce penalt neproměnili 21 – Tomáš Glöckner, 14 – Petr Smutný a Petr Hegr, 13 – Pavel Prokop, 11 – Petr Prokop a Vojtěch Kopta; nejvíce vlastních branek vsítili 9 – Bohuslav Vondrášek, 8 – Jaroslav Navrátil, Vladimír Lostik, Ivan Drška starší a Tomáš Glöckner.; a nejvíce vyloučení zaznamenali 28 – Tomáš Glöckner, 13 - Jiří Kramár starší a Jaroslav Navrátil, 11 – Petr Smutný a 8 – Roman Mach.

Jedinou hráčkou, která za košťanskou Louku startovala v soutěžích sálového a malého fotbalu je Monika Pavlíková, která v letech 1996 – 2004 odehrála 65 utkání, vstřelila sedm branek a na devět přihrála.

Od 14. 9. 1988 do 10. 12. 2022 pořádala F. C. Louka Košťany ČOS v sálovém a malém fotbale celkem 152 turnajů Košťanský pohár, Košťanský pouťový pohár, Podzimní turnaj, Fluokov Cup, Memoriál Jaroslava Lostika, Memoriál Rudolfa Fikerleho staršího, Vánoční turnaj Autoplošiny Prokop, Turnaj čtyř, Derby turnaj a Pouťový turnaj, v kterých nejvíce utkání odpískali arbitři Emil Škopár z Teplic – 311, Miloš Weisser z Oseku – 209, Jiří Petráček z Teplic – 165, Petr Kucík z Ústí nad Labem - 155 a Jan Nestmann z Košťan - 112 utkání).

Oddíl také sehrál ve společném týmu s SC Rozmetadlem Košťany v letech 1990 – 1993 devět utkání ve fotbale, z nichž šest vyhrál a tři prohrál při skóre 40 : 33. Nejvíce utkání – devět - odehrál Pavel Prokop, osm Ladislav Navrátil a Jaromír Navrátil. Nejlepšími střelci jsou za šest branek Roman Maier, pět branek vsítili Petr Prokop, Jan Nestmann a Jan Tischer ml.

Poslední aktivitou F. C. Louky byla utkání v nohejbale, kde vybojovala 2. místo v Turnaji trojic Sokolovna 2022 a 1. místo ve sdruženém Fluokov Cupu + Košťanský pouťový pohár 2022. Celkem sehrála 11 utkání, 10 vyhrála a jeden prohrála. Nejvíce utkání sehráli Tomáš Glöckner a Petr Smutný – 11.

Vzpomínku zaslouží hráči a funkcionáři kteří v košťanské Louce působili a už nejsou mezi námi – Jaroslav Lostik, Rudolf Fikerle starší, Josef Bubela starší, Miroslav Tichý, Ladislav Navrátil starší, František Prokop starší, Helmut Mach, Petr Čoček, Václav Štáfek, Ladislav Schnaubelt, Vladimír Lostik, Michael Haslinger, Richard Krippner, Miroslav Kryndler, Ivan Drška starší, Josef Műller a Petr Veselý, který nám pomáhal na domácích turnajích s občerstvením.

Ladislav Navrátil