Dubští všechny své zápasy na Memoriálu Petra Doležálka vyhráli, ve finále je ale čekal těžký oříšek v podobě silného celku FK Novosedlice, který od nové sezony toužil hrát I. B třídu. „Od první minuty jsme prohrávali, v poslední minutě utkání se mi ale podařilo vyrovnat. Pak přišly na řadu penalty," líčí Doležálek.

Hbitý forvard SK Dubí není tradičním exekutorem pokutových kopů, v deváté sérii ho ale na ni spoluhráči vyslali. „Já si na penalty nevěřím. Teď jsem si ale řekl, že ji pro tátu dám. Se štěstím jsem ji proměnil, vyhráli jsme. Brečel jsem jako želva, byl to pro mě neskutečný zážitek. Takhle vyhrát tátův memoriál a ještě k tomu na Den otců…"

Turnaje se zúčastnilo osm celků z Teplicka, všechny byly z okresních soutěží. „Byl to opravdu velký turnaj, jeho organizace byla skvělá. Přišlo nespočet diváků, atmosféra celého turnaje byla báječná. Byl i doprovodný program, celé to byla i společenská událost. A pro nás hráče bylo náročné hrát tři dny v řadě. Jsem opravdu hodně šťastný, že to vše takhle vyšlo," říkal dojatý Lukáš Doležálek.

Celkové pořadí turnaje:

1. SK Dubí

2. FK Novosedlice

3. TJ Slovan Sobědruhy

4. TJ Hvězda Trnovany

5. Sokol Suché

6. TJ Sokol Háj

7. Baník Zabrušany

8. Sokol Bořislav