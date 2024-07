V osmdesátých letech uhranul nejedno ženské srdce jako playboy slušňák, vzpomeňme například filmy Vítr v kapse, Láska z pasáže nebo Kamarád do deště. Umí ale zahrát téměř každou rol a nejednou už potvrdil, že do škatulky fešáků byl diváky zařazován neprávem. Lukáš Vaculík, o kterém je řeč, bude hvězdnou pokračování úspěšného filmu Vyšehrad, stane se koučem divizního týmu FK Smrkov.

Dvaašedesátiletý Vaculík dvojku snímku o prostoduchém fotbalistovi Lavim v těchto dnech natáčí s týmem režisérů Martina Koppa a Jakuba Štáfka na severu Čech. Jeho postava trenéra Šebka je milovníkem žen. Kvůli tomu, že ve Smrkově svedla většinu žen, sleduje fotbalové zápasy v hledišti pouze dívčí osazenstvo, naštvaní chlapi návštěvu mistrovských duelů bojkotují.

„Šebek je takový trenér kecal, na hřišti do balónu nekopne. Kdyby na to přišlo, tak bych míč trefil, ale za brankou je rybník, tak nevím," usmívá se populární herec. Fotbal má rád, ve volných chvílích ho společně s nohejbalem, tenisem nebo volejbalem rád hrával."

Co představitel řady slavných rolí říká na tu nejnovější? „Trenér Smrkova má nedostatek materiálu, v trénování se mu příliš nevede. Má rozložený i svůj život, ale u žen se mu daří. A někdo si to holt bere osobně, kouč ale nechápe, proč to tak je," líčí Vaculík, avšak do detailů zacházet nechce.

Za roli trenéra Šebka je rád. Vyšehrad sledoval ještě před tím, než se mu filmaři ozvali s nabídkou hrát ve dvojce. „Jednička mě bavila. Lavi je vtipný. Pro někoho je to humor na hraně, ale mně to tak nepřijde. Samozřejmě, že se na to nedá dívat tak, že si říkáte, jestli to takhle skutečně chodí. Je to prostě nadsázka. Byl jsem rád, když mě pak oslovili. Těšil jsem se hlavně na natáčení, na tu partu."

Natáčení filmu Vyšehrad v Bořislavi u Teplic | Video: Deník/František Bílek

Lukáš Vaculík tvrdí, že mu je jedno, jakou roli zrovna hraje. Prioritou je pro něho právě zmiňovaná parta. „Je to jako v týmovém sportu. Když vznikne dobrá parta, může být výborný výsledek. Ale není to pravidlem. Nejhorší je, když je špatná parta a ještě se to dílo nepovede. To si pak říkáte, proč jste do toho šel. Tady mám výborný pocit. A právě ten pocit je pro mě nejdůležitější. I tady můžeme najít paralelu se sportem."

Mohla mít podle Vaculíka dobrý pocit ze svých výkonů česká fotbalová reprezentace na nedávném Euru? „Díval jsem se, fotbal mám opravdu rád. Ale radši k tomu nic říkat nebudu. Bylo to spíš smutné. Ne tak výsledek, spousta týmů prohrála. Ale dalo se na to koukat. U nás jsem nevěděl, co vlastně chceme hrát. Chyběla mi tam taková ta tvář."