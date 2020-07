Mikulenka má za sebou několikadenní zkoušku v Teplicích, na které obstál. „Ten týden byl super. Kluci mě výborně přijali, tréninky byly výborné, takže jsem spokojený,“ uvedl sedmnáctiletý záložník z Frýdku-Místku, který Teplice zaujal natolik, že v úterý zamířil na Stínadla znovu. „Teplicím se hodně líbil a mají o něj zájem. O jeho další budoucnosti se bude intenzivně jednat,“ prozradil sportovní ředitel frýdecko-místeckého A týmu Daniel Černaj. Dosavadní působení v Teplicích si pochvaloval i Mikulenka. „Mají pěkné zázemí i stadion. Zapůsobilo to na mě,“ řekl.

Mikulenka se v Teplicích potkal také s Matějem Hýblem, tedy s dalším bývalým hráčem z Frýdku-Místku. „Ukázal mi město i kde co je,“ uvedl Mikulenka, který několik dalších dní zase stráví v Teplicích, kde by už poté mohl zůstat natrvalo. „Trenéři říkali, že se mnou byli nadstandardně spokojeni, že jsem se jim líbil a že by o mě měli zájem. Já mám zájem taky, takže věřím, že to dobře dopadne,“ doufá ve zdárný průběh jednání.

Testy v Teplicích pro Mikulenku nebyly první, které ve své kariéře absolvoval. Na konci loňského roku si jej totiž pozvalo i skotské St. Mirren, které mladého hráče nadchlo. „Byl to velký zážitek a splněný sen. Úroveň tréninků byla vysoká, hrálo se nahoru dolů. Bylo poznat, že tam žijí fotbalem,“ vzpomíná na skotskou misi Mikulenka, který v uplynulém ročníku odehrál čtyři zápasy za první tým Valcířů a odbyl si tak premiéru v MSFL. „Absolutně jsem to nečekal, byl to velký zážitek,“ řekl talentovaný záložník, který by jednou rád okusil některou z elitních zahraničních soutěží.

Mikulenka však ví, že má celou kariéru teprve před sebou. Nebojí se ale toho, že v Teplicích najednou bude sám a bez rodiny? „Mám rád nové výzvy. Těším se, že se osamostatním. Můj brácha je taky na internátu v Olomouci, takže v tom nevidím žádný problém,“ říká.

Mikulenka se nyní v Teplicích připojil k týmu do 19 let a připravuje se s béčkem. A odtud už nemusí vést dlouhá cesta do prvoligového týmu sklářů. „Šance tam určitě je. Záleží jen, jak se k tomu postavím a jak budu makat. Snad ale šanci dostanu, s tím tam jdu,“ hlásí odhodlaně.