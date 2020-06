Tepličtí dorostenci věkové kategorie U16 se probojovali na pražský Strahov do finálového turnaje. Se Slavií nešťastně prohráli v penaltovém rozstřelu, v následném boji o bronz svěřenci trenérů Lukáše Přerosta, Davida Šourka a Přemysla Lipše prohrávali se Spartou v 31. minutě po slepených brankách 1:3. V tu chvíli přebral Tadeáš Vachoušek pěknou přihrávku za obranu soupeře od svého spoluhráče, vřítil se do pokutového území, kde se snažil obejít brankáře Letenských. Po malém škobrtnutí se však sesunul k zemi. Sudí ukázal na značku pokutového kopu, Tepličtí mohli dát kontaktní branku, která by je vrátila do zápasu.

Vše ale bylo jinak. Forvard Teplic šel za hlavním rozhodčím, který poté, co mu Vachoušek řekl, že upadl bez cizího zavinění, penaltu odvolal. Diváci a všichni přítomní tleskali, sparťané teplického útočníka uctivě poplácali po ramenou. "Běžel jsem, gólman to pustil mezi nohami, pak jsem spadl. Asi jsem jen zakopl o trávu, dotek tam žádný nebyl. Nejprve jsem to kopnout chtěl, jenže faul to nebyl, tak jsem šel za rozhodčím a řekl jsem mu, že to penalta nebyla. Chtěl jsem to jít kopnout, byl by to kontaktní gól, ale pak jsem se přiznal. Takhle jsem branku dát nechtěl,“ řekl Vachoušek, který stejně jako otec nosí na dresu osmičku, po skončení souboje, v němž nakonec v 87. minutě koriguje na konečných 2:5 z pohledu svých barev.

"Nejprve jsem měl pochopitelně radost, že budeme zahrávat pokutový kop, dobře jsem tu situaci neviděl. Ovšem jestliže tam kontakt vůbec nebyl, tak je správné, že jsme to takto vyřešili. Takový gól by nás asi netěšil. Co udělal Tadeáš, je v rámci fair play výborné gesto. Tak by to ve sportu mělo být,“ kvitoval Vachouškův počin trenér Teplic Lukáš Přerost.

Štěpán Vachoušek má kromě Tadeáše staršího syna Matyáše. I on hraje za dorost FK Teplice.