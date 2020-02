Krajní obránce Matěj Hýbl přestupuje z Frýdku – Místku do Teplic! Přesun potvrdil web Slezského celku. Hýbl byl se žlutomodrými na soustředění na Kypru, kde trenéra Stanislava Hejkala zaujal. Na jaře by měl hrát především za třetiligové béčko.

Matěj Hýbl | Foto: MFK Frýdek - Místek

„Budu rád za jakoukoliv možnost nastoupit v lize, na tu šanci si musím ale trpělivě počkat,“ uvědomuje si 25letý fotbalista. V teplickém dresu už jednou skóroval, na Kypru se trefil do sítě Trenčína. „Ta střela mi sedla. Upřímně jsem ale čekal, že poletí někam do moře, které bylo kousek za hřištěm. Co si budeme nalhávat, samozřejmě, že jsem za tu trefu moc rád. Byl to v podstatě můj jediný dotek s míčem v tom zápasem. Vlastně ne, ještě jsem házel jeden aut,“ usmívá se dobře naložený bek, který je odchovancem Sigmy Olomouc. (fbi)