Sklář roku, tak se jmenuje galavečer, během kterého FK Teplice oceňuje ty nejlepší. Tentokrát vinou doznívající epidemie koronaviru proběhl ve čtvrtek bez účasti diváků v přímém přenosu na facebookové stránce klubu, moderoval ho Petr Říbal. Klub ze Stínadel ocenil i dvě své velké legendy.

Sklář roku 2020 | Foto: FK Teplice/Martin Kovařík

Na programu byl teprve druhý ročník. Oceňovány jsou především mládežnické kategorie, zároveň se ale nezapomíná ani na cenu fair play cenu pro trenéra roku či na cenu za celoživotní přínos teplickému fotbalu. „Žlutomodří“ v posledně jmenované kategorii ocenili hned dva muže – trenéra Františka Cermana in memoriam a dlouholetého sekretáře a sportovního ředitele Petra Moravce. „Můj muž žil pro Teplice od neděle do neděle. Snažil se pro zdejší fotbal dělat vše, co bylo v jeho silách,“ měla z ceny radost Cermanova manželka Jaroslava.