V posledním kole jste podlehli Zápům 0:1, jak duel hodnotíte? Myslím, že jsme utkání nezačali zle, měli jsme hned v úvodu jednu gólovou šanci, kdybychom ji proměnili, mohlo se to vyvíjet úplně jinak. Škoda inkasované branky v závěru první půle, co mě ale štve víc je přístup po změně stran. Hráli jsme ještě nějakých pět, sedm minut, pak už se mi to ale hodnotí těžce. Já se tam můžu uřvat, abychom hráli aktivně, napadali, dostupovali hráče, a my, přestože prohráváme, stojíme, neběháme. Absolutně to nechápu. Zbylých 40 minut je pro mě velké zklamání. Pochopil bych porážku, kdybychom si vypracovali třeba čtyři, pět nějakých gólovek, a prostě je nedali, to se stane, je to fotbal. Ale tomuhle nerozumím.

Co souhrn celého podzimu? Jste s hrou i umístěním spokojený?

Přiznám se, že s umístěním úplně ne. Celou dobu jsme se pohybovali někde kolem 2. nebo 3. místa, a nakonec skončíme osmí. Na druhou stranu je pravda, že na tyto příčky máme ztrátu opravdu minimální. Co se týče hry, ta se mi líbila prvních osm, devět zápasů, pak jsme ale na tuším čtyři utkání ustoupili od toho agresivního pojetí. Vinu na tom mělo i zranění Davida Černého, ačkoliv to samozřejmě není jen o něm, ale už jsme museli různě přestavovat posty hráčům a nebylo to ono. Směrem dopředu se mi třeba líbil Robert, který ale totálně vypínal do defenzivy, tam jsem spokojený být nemohl.

Vesměs ale zníte spokojeně…

Ano, v globálu hodnotím ten půlroku kladně. Máme opravdu velice mladý tým, spousta kluků z krajských přeborů měla na začátku velký problém pochopit, že na sobě musí tvrdě pracovat, pořád hledali chyby někde jinde. V závěru už ale třeba i Uličný, Zůza a další pochopili, že na sobě musí makat, a hned se to ukázalo.

V čem vidíte oproti červnu, kdy jste tým přebíral, největší posun? Je to právě ta tvrdá práce?

Ano! Obecně se všude, kam přijdu, setkávám s tím, že si hráči myslí, že jsou připravení, jenže nejsou. Já preferuji styl, kdy chci hrát 90 minut aktivní fotbal, což ale většinou nikde nejde. Přijde mi, že v český fotbal je bez tempa, nebo alespoň bez takového, jaké bych si já představoval.

Můžete to rozvést?

Jak je například možné, že z dorostu přijdou 19 letí kluci, a nejsou fyzicky připravení? Hráli třeba 2. dorosteneckou ligu, a to znamená, že nebudu běhat? To se mi líbí teď na Ústí, hodně komunikuju s Mírou Vlasákem (šéftrenér mládeže FK Ústí nad Labem, pozn. autora), má na fotbal hodně podobný pohled, jako já. Dorost sice hraje 3. ligu, ale to neznamená, že ti kluci nebudou pracovat na maximum. Pracují, a přesně se to ukazuje, soutěž vedou s obrovským náskokem a i zápasy vyhrávají opravdu rapidním rozdílem (14-1-0, 82:15, 10 bodů náskok na 2. pozici, pozn. autora). Můj pohled je zkrátka takový, že když si soupeř zaslouží deset, dám mu deset, celý zápas tvrdě makám, a ne že za stavu 1:0, 2:0, 3:0 hraju údržbu na výsledek.

Útok je celkem solidní, byť jste vyšli třikrát střelecky naprázdno. Ovšem v obraně jste inkasovali 29 branek, což je druhá nejhorší defenziva soutěže…

(skočí do řeči) Nejsem spokojený! Ale hodně se do toho promítají ty dva zápasy, kde jsme dostali po pěti gólech. Dohrávali jsme to stylem, že je jedno, jestli dostaneme pět, sedm nebo deset, což mi vadí. Na druhou stranu ty inkasované branky pramení i z útočného stylu, který po hráčích vyžaduji. Vzadu chci hrát hodně jeden na jednoho, což nám občas trochu drhne, ti kluci se s tím musí sžít. I na zkušených hráčích, jako jsou Čítek a Hudec, jsem na začátku sezóny viděl, že jim to dělá potíže, ale během těch 15 zápasů strašně vyrostli. Góly dostávat budeme, ale máte pravdu, že ačkoliv jsme jich 30 dali, tak 29 obdržených je moc.

Podzimní část skončila, co tým nyní čeká? Kdy začnete zimní přípravu?

Teď mají kluci týden volno, ale jelikož se končilo opravdu hodně brzo, budeme pak mít ještě třítýdenní blok. Do něj bude patřit i několik tréninků s dorostem či juniorkou, kde bych si chtěl vyzkoušet určitá modelová utkání. Trénovat budeme do 9. prosince, do zimní přípravy se pak sejdeme 9. ledna.

Mluvil jste hodně o běhání. Máte už alespoň v hlavě plán, jaká příprava zhruba bude? Čeká hráče tvrdý kondiční drill?

Drill… Kondice je jiná věc, než zápasový rytmus. Můžeme běhat nějaké čtyřstovky, ti kluci to odběhají, ale tempo v zápase je jiné. Kondici můžeme nabírat nějaké dva týdny, ale pak budu chtít především přátelské a modelové zápasy, hodně herních tréninků, ale všechno v maximálním tempu. To nám dá víc, než nějaké slepé běhání.

A co nějaké nové tváře, které by se v ní mohly ukázat?

Po tom půlroce už tým znám, vím, co mohu od koho očekávat, a mohu říct, kde bych chtěl tým doplnit, posílit, zkvalitnit. Už to nestavíme úplně od začátku, máme tu nějakou osu zkušenějších, okolo nichž jsou ti mladí, běhaví, a do té mozaiky ještě dolepíme pár střípků. Samozřejmě uvidím po sezení s vedením. Nějaká jména už přišla v úvahu, oslovíme je, uvidíme, zda budou chtít zkusit alespoň přípravu. Zabrousíme také do béčka, mohu říct, že mám vytipovaná dvě, tři jména, která se mi tam líbí. Šikovných kluků je tu dost a líbí se mi, že jdeme vlastní cestou, místo nějakých drahých hráčů třeba z Prahy.

Takže budete pořád věřit hlavně odchovancům?

Ano, to byla vlastně i naše vize, první půl rok se tak nějak zorientovat, zmapovat si situaci, jelikož zde byl de facto kompletně nový tým, a pak třeba do roka, dvou, myslet na postup zpět do 2. ligy. Věřím, že tvrdí práce přinese vždy své ovoce a na Armě se mi líbí, že to není tým žádných žoldáků, ale z velké většiny vlastních odchovanců. Nechci úplně říkat poměr, ale když odhadnu nějakých 80%, myslím, že nebudu daleko od pravdy, a to je podle mě skvělé číslo.

Nebojíte se, že by mohl být o některé hráče Ústí, třeba konkrétně o Davida Černého, znovu zájem z Teplic? V tabulce na tom moc dobře nejsou…

Stát se to může, pak je i na vedení, zda bude toho hráče chtít prodat nebo ne. Bránit ale samozřejmě nikomu nebudeme. Když odcházel Adam Čičovský, byl by přeci nesmysl bránit našim odchovancům hrát vyšší soutěž. Určitě bych za takové kluky ale chtěl nějakou náhradu, ne jako to bylo v létě, že jich odešlo šestnáct, a přišli tři. Ten mix hráčů musí být vyvážený.

Skláři jsou vaše tak trochu srdeční záležitost, co říkáte na jejich podzimní výkony?

Měli zápasy, které se mi hodně líbily, ale pak taky zápasy, které se mi hodně nelíbily. Herní potenciál tam rozhodně je. Ona ta tabulka nevypadá moc pěkně, jenže oni ztrácejí jen pět bodů na 4. místo. Poslouchal jsem Miroslava Koubka (trenér Hradce Králové, pozn. autora), který říkal 'My jsme čtvrtí, ale jsme vlastně čtyři body od boje o sestup.' Ta liga je strašně vyrovnaná, podobné je to i u nás v ČFL. Celou dobu jsme třetí, a najednou jsme osmí, ale ani tady není ta ztráta nikterak velká.

Vím, že jste některé zápasy sledoval v televizi, zašel jste i osobně Na Stínadla?

Byl jsem na dvou, a shodou okolností ještě na Slovácku, když jsem byl u rodičů. Tam měly Teplice opravdu smůlu, dostaly góly v 89. a 92. minutě. Když se na to pak člověk podívá, mohly tedy být klidně třeba na 4. příčce.

Tedy podobně jako v dobách, kdy jste za ně válel vy, že? Kolega nedávno ukazoval vstupenky z přelomu tisíciletí, kdy jste hráli třeba s Dortmundem. To byla pěkná doba…

Máte pravdu, já tam zažil tu nejlepší éru za trenéra Pešiceho. První rok jsme byli tuším šestí, pak druzí. Zažil jsem i ty evropské poháry, zahrál si proti Dortmundu. Krásné vzpomínky (úsměv).

Na programu teď bude mistrovství světa, hádám, že budete sledovat i to, mám pravdu?

Určitě. I časově je Katar v dobré zóně, takže půjde stihnout všechny ty zápasy, ačkoliv netvrdím, že se budu koukat na všechny. Ale rozhodně mě to zajímá.

Katar obecně budí velké vášně, vám se zde MS zamlouvá? Kvůli počasí se hraje i v nezvyklém termínu, nejlepší ligy světa po nahuštěném podzimu přerušují svůj program…

Je to jiné, ale já osobně v tom nevidím problém. Podle mě je to daleko horší po sezóně, kdy jsou hráči vyždímaní. Na druhou stranu si ale myslím, že pokud profík řekne, že kvůli únavě na MS nepojede, je to hlupák. Dnes už jsou ty možnosti regenerace a všech těchto věcí tak daleko, že odmítnout z tohoto důvodu reprezentaci, což je podle mě obrovská čest, je prostě hloupost.

Kdo podle vás šampionát vyhraje? A kdo by mohl překvapit?

To jste mě trochu zaskočil. Nemám úplně nastudované, kdo s kým je v jaké skupině, ale hodně se mi líbí Holanďané. Silní budou samozřejmě Němci, Brazílie, těm bych také věřil.

A komu budete fandit?

Já nikdy nefandím týmu jako takovému. Přeju tomu, kdo hraje dobrý fotbal, útočný, atraktivní, pro lidi. Když jdu na fotbal, chci něco vidět. Takové ty zápasy, kde hrají oba týmy v bloku, je to 0:0 a v 90. minutě se náhodou někdo trefí a všichni se z toho radují, to moc nechápu. Fotbal byl vždycky hlavně zábava, přijde mi, že poslední dobou se z něj dělá až moc velká věda.