Podle teplické koučky se na jaře dostaly její svěřenkyně do herní pohody, ve které by je ráda viděla i na podzim. „Nerady bychom znovu hrály o záchranu, protože jsme ukázaly, že máme na víc.“

Během léta Tepličanky přibraly do kádru osm dorostenek, některé z nich už měly s áčkem zkušenosti. „Většina si už pár minut ve druhé lize zahrála. Některé se zapracovaly do základní sestavy a svými výkony pomohly ke skvělé jarní části,“ chválí Vlastníková.

Ta spolupracuje s Irenou Martínkovou, která hrála za Spartu i za národní tým. „Je u nás už rok jako asistentka. Myslím, že pro holky je velkým přínosem jak v kabině, tak i mimo ní. Snaží se jim předat své zkušenosti ze své bohaté fotbalové kariéry a posunout holky dál.“

Důležitou roli v FK Teplice hraje i Barbora Cankářová, šéftrenérka ženského úseku. „Naší klubovou filozofií v mládeži je, že holky musí být ochotny na hřišti nechat vše, bojovat za naši žlutomodrou rodinu, a hlavně se fotbalem bavit. Výsledky a dobré umístění pak přijde samo. U dospělých žen je to trochu něco jiného. Tam již očekávám i dobré výsledky v rámci jejich soutěže. Náš tým žen má velkou perspektivu do nadcházející sezóny, což holky předvedly v jarní části soutěže. Pevně věřím, že si půjdou za co nejlepším umístěním v dalším ročníku. I já sním o první lize. Holkám věřím!“

Cankářová, do fotbalu velmi zapálená trenérka, prozradila i své osobní cíle. „Mým cílem je vychovávat nejen skvělé fotbalistky, které zbožňují tuto hru, ale hlavně jednotlivé dívky formovat i do života mimo fotbal a pomoct jim vyrůst v dobré lidi se srdcem na správném místě.“