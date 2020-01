„Viděli jsme spoustu krásných utkání, ale hlavně neutuchající chuť vítězit a lásku k fotbalu od všech dětí,“ měl radost Jiří Tyl, který byl v roli pořadatele.

Tepličtí se střetli se soupeři zvučných jmen, postupně je čekaly týmy Mladé Boleslavi, Plzně, Sparty a Dukly Praha. „Všechny duely byly napínavé až do posledních vteřin. Jen Sparta nás dokázala dostat pod trvalý tlak a přehrát. V tomto utkání exceloval Jára Popelka v bráně. Chytil doslova nemožné!“ líčí trenér Tomáš Künzl.

Klíčové bylo pro žlutomodré utkání s Duklou Praha. Přestože domácí celek prohrával, nakonec se radoval z vítězství a zisku bronzových medailí.

„S Duklou to byl hodně dramatický zápas. Obě družstva před začátkem souboje věděla, že hrají o bronzové medaile. Každý chvilku tahal pilku, takové to bylo drama. Když se Dukle během pár vteřin podařilo otočit výsledek z 1:0 na 1:2, vypadalo to pro nás na bramboru. Ale kluci ukázali obrovskou sílu žlutomodrého srdce, výsledek zvrátili zpět na svou stranu,“ má Künzl radost z výkonu svých svěřenců.

Doslov lví podíl na obratu měl Jakub Borovička. „Za to, co předvedl, si vysloužil cenu pro nejlepšího hráče našeho týmu. Podržel nás ale i brankář Niedermayer skvělým zákrokem v posledních vteřinách,“ našel teplický trenér dalšího hrdinu rozhodujícího střetnutí.

„Za rok bychom chtěli Bolku z trůnu sesadit a turnaj vyhrát,“ plánují Künzl s Tylem už nyní lup velkého poháru.