V Košťanech si tento rok připomínají výročí 40 let od postupu tehdejší Jiskry do krajského přeboru. A za rok budou mít současní fotbalisté a funkcionáři dnešní Tělocvičné jednoty Sokol ještě větší důvod k oslavám, klub se totiž stane stoletým!

Jiskra Košťany po postupu do krajského přeboru v roce 1980. | Foto: archiv Ladislava Navrátila

Koštany pod vedením trenéra Jiřího Winklera na jaře 1980 zvládly důležité boje o postup, když zvítězily v Povrlech a Děčíně. V červnu se pak mohly těšit z postupu do vyšší soutěže. V krajskémp přeboru vydržely až do roku 1987, kdy se po reorganizaci, podle mnohých nesmyslné, musely poroučet až do I. B třídy. Nyní Košťanští hrají okresní přebor, přestože před nedávnem ještě bojovali v I. A třídě. Odliv hráčů do sousedních klubů a do zahraniční ale znamenal pád, ze kterého se oddíl těžko vzpamatovává.