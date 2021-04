Ve věku 75 let zemřel bývalý útočník fotbalových Teplic Julius Kantor. Za „žlutomodré" dal v 51 ligových duelech 15 branek.

Julius Kantor před odletem na Kubu. | Foto: soukromý archiv Františka Bílka

S fotbalem začínal ve Žďáru nad Sázavou, později byl na vojně v Táboře. Právě z něj putoval v létě 1966 na sever do Teplic. Platil za „berana", který měl jednoduché úkoly - míč z místa pravé spojky co nejjednodušeji dostat do branky. Po krátké aklimatizaci tento úkol začínal plnit, časem byl ale mnohem víc vidět Stratil, do lázeňského města přišel ve stejnou dobu. Na přestupech měl výrazný podíl tehdejší klubový šíbr Oldřich Špaňhel.