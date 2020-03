Ovlivnil koronavirus vaší přípravu na jarní část?

Nový typ koronaviru naší přípravu na jarní část soutěže nenarušil. Podle plánu jsme se připravili, odehráli první zápas. Pokračovali jsme v tréninku, pak se zpřísnila pravidla a byli jsme nuceni zavřít areál. V současné době čekáme, co vláda vymyslí.

Fotbalová asociace České republiky rozhodla o přerušení soutěží. Zamlouvá se vám více toto řešení než úplné zrušení?

Ano, přerušení nám vyhovuje více. UEFA rozhodla o zrušení mistrovství Evropy ve fotbale 2020, takže budeme mít čas dohrát. Hovořil jsem s Milošem Vitnerem, což je sekretář FAČR pro Ústecký kraj. Říkal mi, že pokud by tento stav trval déle než pět týdnů, tak bychom soutěže asi dohrát nestihli. V opačném případě by se do rozpisu zápasů vložily dvě nebo tři kola ve středu, díky čemuž by se soutěž dohrála do 27. června.

Podle původního plánu se soutěž měla dohrát 13. června. Takže byste se nebránili dohrání v pozdějším termínu?

Rozhodně ne. Naším cílem je, aby hráči zůstali u fotbalu a pokud to půjde, chceme to dohrát.

Mají hráči individuální tréninky?

Někteří ano, jiní ne. Kdo má vůli a chce běhat, tak běhá. Nicméně se tréninku musí věnovat individuálně, zatím není možné trénovat ani v menších skupinkách. O týmových trénincích nemluvím vůbec. Uvidíme, jaká budou další rozhodnutí vlády.

Jaký je váš osobní názor, bude se do léta hrát?

Myslím si, že pokud bude karanténa do těch zhruba pěti týdnů, tak pravděpodobně ano. Domnívám se, že by to mělo smysl, soutěžní zápas jsme, pokud nepočítám ten jeden, hráli naposledy někdy v polovině listopadu.

Fotbalová asociace České republiky má na svých internetových stránkách zprávu, že bude finančně podporovat kluby. Víte o této možnosti?

Nevím, a abych pravdu řekl, ani jsem to nehledal. Řekl bych, že nám jako TJ Sokol Srbice aktuální situace žádnou finanční újmu nezpůsobila.