Ve sportovním areálu v Mostě – Čepirozích se v příjemném slunečním počasí uskutečnil fotbalový turnaj Zaměstnanecké ligy Deníku. Na zeleném pažitu mezi sebou svedla souboje na šířku hřiště pětice týmů a to Nexen Tires Europe, Toyoda Gosei Czech, Sapril, Tým TSKH Most a United Energy. Hrálo se dvakrát deset minut. Na konci náročného sportovního dne pak pohárem a medailemi pro vítěze mávali borci z týmu Toyoda Gosei Czech, kteří si ve finále 4:1 poradili s družsvem United Unergy.

„Nebylo to vůbec jednoduché. Měli jsme hlavně problémy sami se sebou. Nedařilo se nám, nemohli jsme se rozehrát, byli jsme líní na krok. Tak jak jsem říkal v původním článku, tak strečink neproběhl a taky to bylo vidět,“ smál se kapitán vítězného celku Michal Mašl. „Začátek byl tedy chladný, ale pak jsme se rozjížděli jako mašina. Měli jsme štěstí při penaltách, kdy soupeř netrefil branku a my šli do finále,“ dodal Mašl, jehož parta pak ve finále zářila a dovolila soupeři jen jedinou přesnou trefu.

Jediná žena ve hře

Na čepirožské hřiště si v teplém odpoledni našla cestu i početná divácká kulisa. Chvílemi si diváci přes hlasité fandění opravdu připadali jako na fotbalovém stadionu. Přestávky mezi jednotlivými zápasy pak vyplnila vystoupení Tanečního studia Kamily Hlaváčikové, která v turnaji také měla svůj tým a v něm jedinou ženu celého klání Kateřinu Karafovou, která se nebála a rovnou si stoupla do branky. I díky jejím zákrokům se celek TSKH Most dostal do bojů o umístění a nakonec skončil čtvrtý.

„Bylo to úžasný. Chlapi byli suprový. Drželi jsme při sobě, fakt k tomu nemám slov,“ rozplývala se po turnaji Kateřina Karafová, kterou soupeři nešetřili a několikrát se jí omlouvali, že vystřelili i směrem na její hlavu.

„Ale to bylo v pohodě. Horší jsou nohy, protože palec mám celý fialový, o kolenou a holeních vůbec nemluvím. Bylo to náročné, odchytala jsem všechny zápasy. Za čtvrté místo jsem ráda. Vždyť jsme sestavili tým na poslední chvíli a dostali jsme se celkem daleko,“ doplnila hrdinka dne, která od pořadatelů dostala cenu za Nejsympatičtějšího hráče turnaje.

Tři nejlepší fotbalové kolektivy převzaly medaile a poháry z rukou zástupce pořadatele Šárky Zpěvákové, která také vylosovala mimořádnou cenu, porcelánový servis. Ostatní celky si domů odnesly pamětní diplomy. Tím ovšem Zaměstnanecká liga Deníku nekončí, vítěz čepirožského turnaje totiž postupuje do krajského kola a turnaje budou pokračovat i na republikové úrovni, kde už na vítěze čekají hodně zajímavé ceny, jako fotbalové zájezdy nebo wellness pobyty.

Zaměstnanecká liga v Mostě

Účastníci: Nexen Tires Europe s. r. o., Toyoda Gosei Czech s. r. o., Sapril s. r. o., Tým TSKH Most, United Energy a. s. Zápas o třetí místo: Sapril s. r. o. – Tým TSKH Most 6:2 Finále: Toyoda Gosei Czech s. r. o. – United Energy a. s. 4:1 Konečné pořadí: 1. Toyoda Gosei Czech s. r. o., 2. United Energy a. s., 3. Sapril s. r. o., 4. Tým TSKH Most, 5. Nexen Tires Europe s. r. o.