Co vám zápas s Ústím naznačil?

Já od něj očekával rozložení zátěže mezi hráče, kteří trénují, zároveň jsem nechtěl, aby se někdo zranil. To se povedlo, jsou tam jen nějaké oděrky. Jen se nepovedlo to, abych viděl Nazarova na pozici stopera, protože je zraněný. Opět. Je to už k zamyšlení, je to totiž opakované svalové zranění. Mrzí mě to a zaráží, odehrál u nás minimum času. Také jsem chtěl vidět Knapíka na pozici šestky. Líbil se mi na ní, a Paradina na pozici krajního obránce, také to celkem šlo.

Testovali jste australského brankáře Keranoviće. Udělal školáckou minelu, co víc k němu říct?

Málo! Už ho dál zkoušet nebudeme, ukončíme to. Je tam sice jazyková bariéra, ale nedával pokyny ani v angličtině. Nechodil na centry. A nelíbila se mi ani práce nohama, kterou jsem očekával. Líbil se mi jeho postřeh na čáře, postava. Mínusy ale převažují, proto končí.

Chtěli jste jihlavského Tijanyho, ale nedopadlo to kvůli jeho zdravotním komplikacím…

My o něj měli dlouho zájem, pak se do toho vložila Sparta, byli jsme domluveni s ní, že u nás bude hostovat. Ale dopadlo to, jak to dopadlo. Ať si Jihlava říká, že hrát může, ale podle mě je to bez křížového vazu složitější. Může hrát deset let, nebo dva dny. Byl by to risk, do něj nepůjdeme.

Budete hledat jiné hráče?

Ano, na některé čekáme, jestli jednání s nimi a s jejich kluby dopadnou. Pořád chci stopera, koukáme také po krajních hráčích.

A co Mareček?

Už se o tom psalo, bohužel se to dostalo ven, možná jsem řekl víc, než jsem chtěl. Chceme ho, vedení dělá vše pro to, aby to dopadlo. Bude ale o něj zájem i odjinud. Je to otevřené.

Vy jste ho měl ve Spartě, že?

Dva a čtvrt roku. Znám ho velmi dobře. Jsem s ním v telefonickém kontaktu. Je to obrovský univerzál, mohl by hrát v tříobráncovém systému stopera nebo i šestku či osmičku. Šel do Lokerenu hrát ligu, ale spadli, teď jsou u dna. Chtějí ligu zachránit, změnili trenéra. Tak uvidíme, česká liga taky nespí a má o něj zájem.

Určitě je pro vás nepříjemné, že se týden trénuje, ale jste bez posil.

Hledáme, hledáme… Ale nechceme se unáhlit, nechceme vzít první jméno jako záplatu za Tijanyho. Volají nám neustále agenti, jsme zasycení různými nabídkami. Chceme ale důkladně vybírat.