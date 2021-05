Ještě v roce 2006 jezdili soupeři k dnešnímu účastníkovi I. B třídy opravdu neradi, místo zeleného pažitu je totiž vítala prašná černá planina, na které byste do skluzu určitě nešli. Tušíte správně, místní celek byl jedním z posledních, který hrál domácí zápasy stále na škváře.

Ačkoliv ve zmíněném roce proběhla výměna za přírodní trávník, v areálu stále zbývaly téměř 50 let staré kabiny, které byly navíc postavené z azbestového opláštění bývalé neštěmické jídelny. Kvůli tomu, že azbest je zdravotně rizikový, nebylo možné postupně chátrající objekt, ve kterém se propadaly podlahy a praskaly zdi, zrekonstruovat. Jediným řešením bylo postavit zcela nové zázemí.

Toho se místní klub dočkal až za dalších 11 let, v létě 2017 mu město přikleplo dotaci 10 milionů korun, dalších 300 tisíc doplatil městský obvod Neštěmice. "Na fotbalová utkání zde chodí jedny z nejpočetnějších návštěv na Ústecku, kolem 250 lidí v průměru. Zdejší zázemí není důstojné a neodpovídá 21. století," uvedl tehdy dlouholetý člen klubu Zdeněk Stárek, jenž je dnes předsedou oddílu, vychovávajícího i mládež v několika věkových kategoriích.

Po dlouhých 57 letech od založení klubu tak šly původní kabiny na podzim 2017 k zemi, na konci května následujícího roku proběhlo slavnostní otevření nového areálu, ve němž je i nový plácek s umělou travou. Místo neslouží pouze fotbalu, ke společenským akcím se zde schází i obyvatelé Mojžíře, který bývá mnohdy považován za vyloučenou lokalitu. "Je to jasný signál, že navzdory všem potížím, které zde jsou, nelámeme nad starousedlíky a slušnými lidmi hůl," řekla během otevíracího ceremoniálu starostka městské části Neštěmice, pod níž Mojžíř spadá, Yveta Tomková. Domácí pak nový objekt pokřtili drtivou výhrou 5:0 nad Křešicemi.

Nové zázemí a kvalitní pažit mají i Trmice

Také fotbalový areál MSK Trmice dlouhá léta trpěl. Stará okna, skrz která do šaten táhlo, zašlé sprchy…

Od léta 2018 si ale trmičtí fotbalisté užívají luxusu. Při vstupu do zcela zrekonstruovaného zázemí máte skoro pocit, že jdete hrát divizi. "Táhlo se to, pořád se něco zdržovalo," vzpomínal po rekonstrukci sekretář oddílu Martin Rutar. Klub se tak nových prostor dočkal až v době, kdy opustil krajské soutěže a kvůli reorganizaci spadl do okresního přeboru. Slavnostní otevření 1. září 2018 tak mělo hořkou příchuť okresní premiéry.

Krom zázemí se v Trmicích pyšní i skvěle připravenou hrací plochou, za níž by se rovněž nemusely stydět ani ve vyšších soutěžích. "To je zásluha pana Brodského, což je zdejší správce. On to má skoro jako své děcko," nebál se familiérního přirovnání Rutar. "Dřív pracoval jako stavební dozor, takže rekonstrukci hřiště v roce 2007 si ohlídal. Je tam výborná drenáž, takže i když hodně zaprší, nevadí nám to. Pan Brodský je stejně důležitý, jako třeba pan Kolankiewicz pro Mojžíř," složil poklonu i známému a letitému pracantovi z druhého konce města.