Tepličtí fanoušci si Bičovského pamatují jako hráče s vynikající kondicí. Vyznačoval se houževnatým stylem boje, disponoval výbornou střelou. Díky těmto atributům se dostal do reprezentace. V roce 1968 vyhrál se svým týmem ME do 18 let, Evropu dobyl i s Lvíčaty v roce 1972. Výrazně přispěl k postupu na Euro 76, v týmu, který ve finále porazil na pokutové kopy NSR ale kvůli zranění chyběl. Zúčastnil se MS 1982. V reprezentaci odehrál Přemysl Bičovský 45 zápasů, v nichž nastřílel 11 branek. Reprezentační statistiku ještě doplníme tou ligovou: 434 zápasů, 106 ligových gólů! Podotýkáme, že Bičovský nebyl útočník, ale záložník…

Na konci své aktivní kariéry byl "Pižma", jak ho spoluhráči častovali, hrajícím koučem rakouského ASK Ybbs. Poté působil u teplického béčka i áčka, v Chomutově, České Lípě, Braňanech, Mostu, Blšanech, Ružomberoku, Roudnici, Čáslavi, Proboštově nebo Ústí nad Labem.

"Bydleli jsme v Košťanech, kousek od hřiště. Nejdřív jsem kopal na dovře domu. Od nějakých devíti jsem hrál závodně za Košťany. V 17 jsem šel do Teplic. Nikdy by mě nenapadlo, že už takhle mladý budu hrát ligu mezi hvězdami. Zažil jsem ještě Drožďárnu. Ten stadion byl hodně domácký, ale zázemí jsme v něm měli špatné. Pak jsem šel na dva roky na vojnu do Dukly. Po návratu jsme se přemístili na nová Stínadla. Byla to moc pěkná doba, rád vzpomínám na vše, co jsem v teplickém celku zažil," loví Bičovský ve své paměti.

Do Prahy přestupoval kvůli několika věcem. "Hrál jsem na hodně postech, navíc jsem měl problémy se zády. Nebylo to ono. A fanoušci mi to dávali najevo. Na Bohemce mi asi rok trvalo, než šla forma nahoru. Pomohlo tomu, že se mi zlepšila záda. Výkonnostně se mi dařilo víc než v Teplicích. Bylo ale pro mě těžké se přestěhovat do Prahy," přiznává někdejší fotbalová star.

To, že nebyl na závěrečném turnaji Euro 76 ho mrzí dodnes. "Já jsem tři roky nevynechal mezistátní utkání. Celou kvalifikaci jsem odehrál a potom se mi na začátku sedmdesátého šestého něco hnulo v zádech. Nikdo mi nedokázal říct, co to je. Jak jsem říkal, herně to nebylo ono. Člověk to celkem pochopil, že se do toho Bělehradu nakonec nejelo. Díval jsem se akorát v televizi."

Přemysl Bičovský, velká osobnost československé kopané, FK Teplice i Bohemians Praha, byl za svůj fotbalový přínos oceněný prestižní cenou Václava Jíry. Je také členem síně slávy FK Teplice i Bohemians Praha. U fanoušků se odchovanec košťanské kopané těší velkému respektu a obdivu.

Gratulujeme k jubileu!