Ve středeční dohrávce 2. kola krajského pohárového duelu se zrodilo překvapení. Proboštov, který hraje I. A třídu, porazil účastníka krajského přeboru z Modlan. Oldřichov už hrál 3. kolo, doma porazil 3:1 Brnou.

Proboštov (ve žlutém) porazil v poháru Modlany. | Foto: Roman Nešetřil

Domácí celek do další pohárové fáze postupuje zaslouženě, od první do poslední minuty bojoval ze všech sil. Baník, brzy vedl, ještě do půle ale domácí skóre třemi góly otočili. V závěru Modlanští šturmovali za vyrovnáním, Proboštov ale díky obrovskému nasazení těsný náskok uhájil. Hosté můžou litovat promarněné první půle, hrát jen jeden poločas nestačí.