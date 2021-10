Reprezentace by měla hrát na Stínadlech častěji, míní trenér dvacítky Jiří Žilák

3645 – to je počet diváků, který podle pořadatelů přišel na pondělní přípravný duel fotbalistů České republiky a Anglie do 20 let. Atmosféru vytvořilo publikum složené především z malých fotbalistů úžasnou, pochvaloval si ji i trenér Jiří Žilák. „Paráda, před takovou kulisou ještě náš tým doma nehrál. Doporučuju, aby se v Teplicích hrály i jiné reprezentační zápasy! Repre by tu měla hrát častěji!"

PARÁDNÍ NÁVŠTĚVA. Zatímco v září přišlo na zápas reprezentační dvacítky s Německem do Jablonce jen několik nadšenců, na Stínadlech vidělo Anglii přes tři tisíce fanoušků. | Foto: Deník/František Bílek

Mladí fotbalisté na hřišti nevypustili ani jeden souboj, jejich mladší kolegové v hledišti fandili i za silně nepříznivého stavu. „Pozvat děti ze škol a klubů byl od FK Teplice skvělý nápad. Hráči makali až do konce. Jen škoda, že nedali aspoň jeden gól, publikum by si ho zasloužilo," mrzelo Žiláka po porážce 0:5. V neděli hrají Teplice od 16 hodin ligový duel s Viktorií Plzeň. Vedení klubu se opět snaží do ochozů na atraktivního soupeře nalákat dětské diváky.