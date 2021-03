Anglie, kolébka fotbalu. Toto spojení zná asi každý sportovní fanoušek. Věděli jste ale, že do Čech se dostala tato hra z ostrovů právě přes Roudnici?

Historicky prvním fotbalovým zápasem v českých zemích byl totiž duel, který se sehrál 15. srpna 1892 v Roudnici nad Labem. Účastnily se ho dva místní celky, ČAC a Sokol. Velkou roli v tom sehrála místní slavná zemědělská škola, jejíž profesor byl pozván na půlroční stáž do Anglie, kde už se fotbal hrál. Při návratu s sebou vzal na oplátku jednoho z tamních zahradníků, který přivezl kopanou do Čech.

„Zní to trochu jako pohádka, ale je tomu skutečně tak,“ vylíčil bývalý dlouholetý sekretář SK Roudnice nad Labem Zdeněk Kašpar, jenž se společně s Miloslavem Mannem podílel na tvorbě klubové kroniky ke stoletému výročí. To místní celek oslavil v roce 2007, jedno vydání této cenné písemnosti se nachází i v roudnické městské knihovně. „Psali nám, že by jí měli rádi ve svém archivu, lidé si jí prý často půjčují. Škoda, že je teď zavřeno, je tam spousta historických fotek,“ zalitoval. Přesto si vybavil několik zajímavostí. „První hřiště, na němž se odehrála zmíněná česká premiéra, vyrostlo na plácku na zdejším ostrůvku na Labi. Na to utkání dorazilo asi 250 diváků, a vybíralo se dobrovolné vstupné. Už přesně nevím, v jaké to tenkrát bylo měně, ale vybralo se 28,5 jednotek, z toho 22 si vzali rozhodčí.“

Ačkoliv samotný Sportovní klub Roudnice vznikl až v roce 1907, jeho předchůdce byl i u prvního mistrovského duelu na naší půdě. „To bylo o několik let později a soupeřem byly Velvary,“ vylovil z paměti bleskově další milník nedávno šestasedmdesátiletý roudnický pamětník, jenž se na sever Čech dostal díky svému tatínkovi. „V roce 1939 ho sem poslali z Plzně, kde kopal první ligu za Viktorku. Tady dostal byt a byl učitelem na obchodní akademii. Já pak šel v jeho stopách a ve svých čtyřiadvaceti letech jsem se v roce 1969 stal sekretářem roudnického oddílu.“

Za více než sto deset let vyrostla Pod Lipou spousta velkých fotbalových jmen. František Kloz, Zdeněk Ščasný, Antonín Rosa, Aleš Pikl, Martin Jindráček, Roman Potočný… To je jen zlomek z rozsáhlého výčtu.

Do místního areálu zavítali i slavní prvoligisté. V roce 1999 zde hrála 2. kolo poháru pražská Sparta. „Rosický tehdy nenastoupil, ale seděli jsme ve VIPce a vedle mě Horst Siegl. Povídá mi 'Chtěl jsem nastoupit, ale nakonec to nevyšlo.' Bylo tu i celé vedení Košťál, Baťa, dnes už nebožtík… To byl skvělej chlap,“ přidal další zážitky Kašpar. Roudnice si v 90. letech minulého století zahrála i ČFL, po pádu do divize a krajského přeboru se tu třetí liga hrála ještě před deseti lety. „Ve výboru už jsem nebyl, ale klub se na mě obrátil s prosbou, jestli bych jim ještě nepomohl. Spolu s Vaškem Hrdličkou jsme sem přitáhli sponzory a během pár let znovu vykopali ČFL. V jednu dobu jsme byli i farmou Teplic,“ přidal Kašpar jednu z posledních vzpomínek na dobu, kdy do Roudnice zavítaly k pohárovým zápasům Jablonec či Brno. „Duel s Jabloncem si pamatuji, bylo krásné počasí, plné tribuny a soupeř přijel s tím nejlepším, včetně Lafaty,“ vybavil si současný sekretář oddílu David Lisec. „Měli jsme v obraně brouska, který při jednom zákroku hodně potrápil i Davida Lafatu,“ (zákrok na snímku) uzavřel s úsměvem vzpomínání Kašpar.