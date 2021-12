Co ještě z úst hráčů po podzimu třináctého druholigového celku zaznělo?

„Nic proti tomu nemám, asi se to nedá úplně porovnávat s tím chlapským fotbalem, ale když je to baví, tak ať si to hrajou,“ tvrdil Denis Halinský.

„Nelíbí se mi, asi tak. Ženský by měly dělat něco jiného,“ potutelně se culil Tomáš Pilík, jedna z mála hvězd příbramského mužstva.

Daniel Procházka se snažil něžné pohlaví pohladit po duši, jeho slova ale vyzněla přesně opačně.

„Názor mám pozitivní. Holky taky umí kopat. Měly by sportovat, aby nebyly tlustý,“ řekl. Vedle šlápl i záložník Stanislav Vávra.

„Bez komentáře. Já se k tomu vyjadřovat nebudu. A oni ať nekomentujou nás a ne*erou se do nás.“

CO V PŘÍBRAMI ČEKALI? POZITIVNÍ OHLASY?

Jak reagovala kabina teplických fotbalistek? „Když slyšela Anetka Kožarská toho Vávru, tak řekla, že je to na flákanec. Úplně se to ale nehrotilo. Klukům z Příbrami evidentně chybí respekt a tolerance. Ale v tom videu nezazněl jediný pádný argument, proč bychom fotbal hrát neměly, to je na tom to nejúsměvnější,“ pobavilo Adélu Motyčkovou.

Ohlasy na video



„Andrea Stašková dá v neděli hattrick za Juventus a pak si pustíš tohle. Nerozumím tomu z x úhlů pohledu a už vůbec ne z pohledu PR příbramského klubu.“ Michal Jurman, tiskový mluvčí FAČR



„Má dcera hraje fotbal, asi jí to pustím jako motivaci. Díky do Příbrami, “ Michal Petrák, tiskový mluvčí FC Hradec Králové



„Zase se jednou ukázala česká vzdělanost.“ Nikola Barák, manželka Antonína Baráka, bývalá hráčka



„Absolutně nechápu, jak tohle můžete publikovat.“ Jakub Jankto, reprezentační záložník



„Wow! Hezky hoši, gratuluju! Osobnosti plné respektu, věřte mi, že po tomhle budete konečně slavní, o to se osobně postarám.“ Barbora Votíková, fotbalová reprezentační brankářka České republiky



„Nevěřím. K tomu není moc co napsat jiného, než to odsoudit. Čest pár výjimkám. To je ultra fail jak z pohledu PR klubu, tak i bohužel většiny aktérů.“ Jakub Podaný, bývalý ligový fotbalista



„Proč prosím v dnešní době taková videa vznikají? Nechápu, že někdo v Příbrami to viděl a řekl si, to je dobrý, to dáme ven…“ Kateřina Bužková, fotbalistka AC Sparta Praha



„Někdo umí obojí, hrát fotbal i stát u plotny. Na rozdíl od vás, hoši.“ Gabriela Šlajsová, fotbalistka SK Slavia Praha

Tepličanky především nechápou, proč příbramský klub zmiňované video natočil. „Oni mají svůj ženský tým, to je blbý něco takový zveřejnit, ne? Co čekali? Pozitivní ohlasy? Samozřejmě je to jejich názor, ale museli čekat, že názory na to budou takové, jaké se objevily. Měli by si svého ženského týmu spíš vážit, ne ho takhle zostuzovat,“ zamyslela se mladičká teplická fotbalistek Marie Tomášová.

„Podle mě se to vůbec nemělo dostat na veřejnost, vedení 1. FK Příbram udělalo velkou chybu, že to pustilo ven. A že to pak stoplo? To je jen důkaz, že to bylo špatný,“ dodala.

JSOU TO NÁZORY JAK Z JINÉ DOBY

„Mně osobně názory pánů z Příbrami přijdou úsměvné, a tak trochu jako z jiné doby. Je smutné, že i dnes se s těmito komentáři setkáváme, přestože zrovna ženský fotbal je považován za jedno z nejprogresivněji se rozvíjející odvětví sportu všeobecně,“ zakroutila hlavou Cankářová.

MUSÍ POŘÁD BOJOVAT S PŘEDSUDKY

S předsudky prý ale fotbalistky musí bojovat dnes a denně. „Nejčastěji jde o názory, že fotbal není sport pro dívky a že ho hrají „babochlapi“, ale musím říct, že takových názorů je čím dál méně. Já osobně spíše potkávám lidi, kteří ženskému fotbalu fandí a neberou ho úplně za nějakou senzaci.“

Barbora CankářováZdroj: soukromý archiv Barbory CankářovéV dospělém věku už nejde porovnávat



„Jaké je porovnávání ženského a mužského fotbalu? Mám mluvit o anatomických a fyziologických aspektech, co ženách chybí nebo naopak přebývá? (smích) Ženy hrají fotbal ze stejného důvodu jako muži, protože je to jednoduše baví a naplňuje. Je ale důležité říct, že se jedná o úplně jiné sporty. Je zajímavé, že v ostatních sportovních odvětví se porovnávání můžu a žen absolutně neobjevuje, nebo tedy o tom nevím. Nesetkávám se s informacemi, že by se porovnávaly tenistky vůči tenistům, basketbalistky vůči basketbalistům, atletky vůči atletům a dále. Porovnávání je možné pouze do puberty, kdy se děti obou pohlaví mezi sebou příliš neliší, potom není srovnání kluků a děvčat na místě. Přesto existuje pro dívčí a ženské týmy určitá výhoda v tom, že je možné i mezi klučičími týmy vybírat soupeře pro přátelská utkání s ohledem na jejich výkonnost. My v FK Teplice využíváme možnost hrát místní soutěž proti klukům v kategoriích přípravek, mladších žáků a starších žáků, kdy jsou dívky klukům ještě rovnocennými soupeři, a navíc mají o jedno soutěžní utkání v týdnu více.“ Barbora Cankářová, šéftrenérka ženského úseku FK Teplice

Zkušenosti s předsudky má i Tomášová. „Občas se mezi vrstevníky setkávám s narážkami. Ptají se, proč hraju fotbal, že to není pro holky. Většina kamarádů mě ale podporuje, přijde jim super, že ho hraju, že sportuju. Podle mě by všichni měli mít stejnou možnost dělat to, co je baví. Bez ohledu na pohlaví, sexuální orientaci nebo barvu pleti.“

Pro Marii Tomášovou bylo video z Příbrami motivační. „Určitě. Asi i pro jiné holky. Budeme se snažit chlapům ukázat, že fotbal taky umíme.“