Stadion Josefa Masopusta praskal ve švech. Kapacita 7 500 diváků nestačila a dobové prameny uvádí, že se na zápas vměstnal dvojnásob fanoušků lačnící po severočeském derby. Kdo měl smůlu, tak vylezl na strom u stadionu a koukal odtud.

Byla to sláva. Mostecký Baník působil v nejvyšší soutěži tři roky a pak přišel strmý pád – druhá liga, třetí liga, divize a krajský přebor. Teď se blýská na lepší časy a zaniklý Baník ožil v městském projektu FK Baník Most-Souš, který spojil dva městské fotbalové kluby v divizní soutěži a chce výš.

„V Mostě poslední roky nebyl fotbal pozitivně vnímán. Bojovali jsme ve městě o to, aby se místní fotbal vrátil k úspěchům, které měl v minulých letech. Město chce financovat fotbal, což chtělo i v minulosti, ale časté personální změny a vnitřní spory některých fotbalových aktérů nám neumožňovaly to, aby se fotbal dělal tak, jak má,“ poukázal jednatel FK Baník Most-Souš a současně náměstek primátora Mostu Marek Hrvol.

A přestavba s historickým jádrem Baníku se vyvedla. Spojený klub letos odstartoval sezonu v divizi parádně. Bohužel do sezony zasáhla celosvětová pandemie koronaviru a soutěž přerušila. Nicméně FK Baník Most-Souš, vedený bývalý reprezentantem Petrem Johanou, se vyhřívá na prvním místě tabulky. Dohraje se ještě soutěž? Těžko říct, ale v plánu Mostečanů je vyhlídka na třetí ligu. „Ta by Mostu slušela a mladí hráči by ve třetí lize viděli motivaci,“ uvědomuje si Petr Johana, kterého pro velký fotbal vychovali v nedalekém Meziboří, kde v loňské sezoně Johana ještě válel.

„Bereme to jako čistý nový projekt, který chceme postavit na nových lidech. Proto jsme také přivedli sportovního ředitele Jana Skýpalu, jehož životopis nás zaujal, stejně jako jeho návrhy, názor a vize týkající se mosteckého fotbalu. Pan Skýpala je základním stavebním kamenem nového klubu, jsem rád, že je tady. Město bude financovat tak z 95 procent klub jako takový,“ dokreslil Marek Hrvol.

„Oslovila mě ambice s mosteckým fotbalem něco udělat. Dlouhodobě tady byla u fotbalu sestupná tendence, jak u A mužstva, které skončilo v krajském přeboru, tak i v mládeži, kde to šlo také dolů. Byl jsem do projektu osloven a musím říct, že to bylo ve správný čas. Působil jsem v FK Ústí nad Labem v poslední koronavirové sezoně. Bohužel jsem se tam nedostal k jakémusi usazení své pozice, byl jsem řadový trenér a tak jsme se domluvili, že bych měl ambici se vrátit do většího fotbalu, který jsem zažil v FK Teplice,“ vypráví sportovní ředitel FK Baník Most-Souš Jan Skýpala.

Společný klub vyburcoval fanoušky. Když to situace dovolila, tak jich na divizní zápasy dorazilo pět stovek a dělali pořádný bengál.

Některé kluby v nejvyšší lize by mohly mosteckému Baníku závidět. V divizní soutěži se tak objevily světlice a velké děkovačky po vyhraných duelech. A že jich letos FK Baník Most-Souš zažil. Blýská se tedy mosteckému fotbalu na lepší časy? Ukáže blízká budoucnost.