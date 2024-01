V hale Na Stínadlech se po roce znovu uskutečnil fotbalový turnaj Sklářský pohár, který pořádal FK Teplice. Domácím týmům se dařilo, kategorie U8 vybojovala stříbro, kategorie U9 dokonce zlato!

Sklářský pohár v Teplicích | Foto: Deník/František Bílek

„Naše přípravky do zápasů vložily veškeré své úsilí a umění. Jejich výsledky jsou úžasné. Děti do osmi let se neúnavně rvaly, lepší byl jen SFK Dresden. Devítka se dokonce stala absolutním vítězem. Ukázala skvělou hru a týmového ducha," chválil jeden z trenérů a zároveň i sekretář přípravek Tomáš Künzl.

Speciální pocta patřila Kristiánovi Žďárskému z družstva U9, který byl vyhlášený nejlepším hráčem turnaje.

Pořadí kategorie U8: 1. SFK Dresden, 2. FK Teplice, 3. FC Tempo Praha, 4. FK Baník Most - Souš, 5. FK Ústí nad Labem, 6. FC Slavia Karlovy Vary

Pořadí kategorie U9: 1. FK Teplice, 2. SFK Dresden, 3. FK Junior Děčín, 4. FK Baník Most - Souš, 5. FK Ústí nad Labem, 6. FŠ Litvínov