1. Pamatujete si své Vánoce z dětství a také na dárek, který Vás nejvíce potěšil?

2. Stalo se Vám, že oslava Vánoc proběhla na nějakém netradičním místě? Třeba v zahraničí?

3. Jaké vánoční zvyky ve Vaší rodině držíte?

4. Jak se aktivně zúčastníte přípravy Vánoc? Pečete? Vaříte? Uklízíte? Nebo něco jiného?

5. Co popřejete čtenářům k Vánocům?

Patrik Žitný, ofenzivní záložník FK Teplice, reprezentant České republiky do 21 let

1. Měl jsem vánoční pohodu. Rodina si to užívala, byli jsme pospolu. Dárky se tolik neřešily, vždy to bylo něco navíc. Pamatuji se, že jsem dostával fotbalové dresy, třeba Arsenalu a Teplic. Ale pořád fotbalová tématika nebyla.

2. Minulý rok jsem nebyl na Vánoce doma. S mými tehdejšími spoluhráči Vaněčkem a Králem jsme byli na dovolené v Thajsku. Bylo to něco úplně jiného.

3. Zvyky dodržujeme klasické. Máme rádi ryby, takže máme rybí polévku a k salátu kapra. Ten vítězí nad řízkem. Zpívat neumíme.

4. S tátou vždy den před Štědrým dnem stavíme a strojíme stromeček. Máma nadává, protože se jí to nelíbí. (smích)

5. Doufám, že bude sníh, až skončí liga. Přeji hodně lásky a zdraví, to je to nejdůležitější. Sobě přeji hodně gólů, aby také byly vítězné. (smích)