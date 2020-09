Sokol Srbice, přední tým krajského přeboru Ústeckého kraje, po vyřazení Sokolova přivítá ve 2. kole MOL Cupu před svými fanoušky druholigovou Vlašim. Tu vede bývalý trenér Teplic Daniel Šmejkal. Hrát by se mělo ve středu 16. září. Nad konáním duelu se ale vznáší otazník.

V 1. kole MOL Cupu vyřadily Srbice (modré dresy) Sokolov. | Foto: Deník / František Bílek

Srbice v pohárovém losu vyfasovaly druholigovou Vlašim, což s sebou nese úskalí v podobě nutnosti absolvovat testy na koronavirus. „Zatím nejsme rozhodnutí, jak to bude, je to tak napůl. Necháme hlasovat kabinu, ať si rozhodne sama. Ale soupeř je to atraktivní,“ říká předseda Sokola Srbice Petr Stibor. „Snažím se sehnat nějaké levnější testy, měl by nám s tím pomoct napůl i FAČR,“ dodává.