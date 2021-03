Střelecky se v odehraných zápasech nejvíce dařilo Marcelu Pikousovi z Raspenavy, který vstřelil 15 gólů z celkové třicítky mužstva. Dále následují Mikuláš Borkovec z Frýdlantu B (11) a David Lochman z Bílého Kostela B (9).

Nejmladším aktérem na fotbalových hřištích byl 15letý Dominik Kyca z Bílého Kostela B, který stihl vstřelit i 6 gólů (a navíc hraje i I. A třídu za áčko). Naopak nestorem se stal 58letý Josef Koprnický z Raspenavy. V zápisech o utkáních bylo prezentováno na 344 hráčů, kteří nastoupili, což dává průměr na mužstvo 24 závodníků! Z celkového počtu borců je desítka starších 50 let a mezi nimi je také exligový Libor Janáček z Bílého Kostela B, letos slavící 52 roků.

Sezona 1963/64 měla zajímavý průběh. V jejím průběhu (7. kole) byl vyřazen Ludvíkov a nahrazen Ruprechticemi, které po ročníku 1962/63 sestoupily. Ruprechtičtí museli začít od nuly a všechna utkání dohrát. Stalo se, že během sedmi dnů sehráli tři zápasy. Nakonec vše ještě do konce podzimu stihli. Sezonu předtím (1962/63) utkání Ruprechtice – Bílý Kostel nebylo za stavu 3:4 nedohráno, protože sudí vyloučil Kostelu šest hráčů!

V sezoně 1968/69 postupovala z 12členného okresu šestice týmů – do I. A třídy rovnou šel Hrádek a dalších pět do I. B třídy: Hejnice, Machnín, Chrastava, Raspenava a Ruprechtice. Okres, kde zůstalo 6 mužstev (Nové Město, Rozstání, Český Dub, Hodkovice, Vesec a Vratislavice) se pro ročník 1969/70 doplnil po třech týmech ze III. tříd – Horní Řasnice, Dětřichov, Frýdlant B a Krásná Studánka, Doubí B, Oldřichov.

Hrála se i nadstavba

Před 50 lety se hrála nadstavba a postoupil Vesec. Soupeři z Kunratice nepomohl ani údajný „černoch“. V sezóně 1970/71, tedy před půlstoletím, měl dvanáctičlenný přebor po posledním kole dva týmy na čele (Vesec a Kunratice) s naprosto stejnou bilancí i ve skóre 60:27. Proto STK nařídila dva zápasy o titul přeborníka. V nich se dařilo více Vesci, který po výsledcích 1:0 (gól Halamčík) a 2:0 (Molčík 2) slavil. Naopak do III. třídy sestoupila Krásná Studánka.

U vítězů chytal spolehlivě Jégr, v obraně to dosti často zaskřípalo, ve středu pole se dřel Mejstřík, útok měl nejlepšího hráče v Molčíkovi. Také u poražených až na vinu při první brance, chytal dobře Pešek, v zadních řadách byl nejlepší Daniel, v útoku pak Šulc.

Kolem tohoto hráče, který ukázal hodně fotbalového kumštu, se rozvířila v poločase otázka, zda je či není „černochem“ — hráčem, který nastoupil na cizí průkaz.

Řada diváků tvrdila, že jde o hráče Hejnic Mihulku, totéž se domnívali i někteří hráči Vesce, jejich kapitán proto požádal o konfrontaci. Rozhodčí Votroubek žádosti vyhověl. Ovšem fotografie na registračním průkazu byla nekontrolovatelná a snímek snad ze školy mohl představovat kohokoliv.

A jelikož žádný jiný průkaz konfrontovaný hráč neměl, nebylo možno jeho totožnost ani potvrdit, ani vyloučit. A hlavní rozhodčí Votroubek, v jehož kompetenci byla i možnost nepřipustit hráče k další hře, toto neučinil, hráč Šulc pokračoval ve hře. Nakonec ani jeho dobrý výkon k odvrácení porážky nezabránil.

Dalšími účastníky OP byla mužstva: Doubí B, Český Dub, Dětřichov, Frýdlant B, Oldřichov, Hodkovice, Hrádek B, Rozstání a Habartice.

Nové Město pod Smrkem suverénně ovládlo sezonu 1995/96 s náskokem 22 bodů před druhou Višňovou za 22 výher a čtyři prohry (skóre 88:31). S okresem se Město rozloučilo výhrou 5:1 nad Vescem.

Střelecky v tomto duelu zářil Martin Stejskal, který vyhrál také soutěž o Nejlepšího střelce fotbalového Liberecka a ve svých 23 letech zatížil konta brankářů celkem 32x. Proti Vesci skóroval čtyřikrát a navíc nedal penaltu. Za ním skončil Josef Krišal (Hejnice – I. B třída) – 31 branek a třetím kanonýrem byl Vladislav Petrovič, také z Nového Města (25 gólů). V přeboru účinkovala mužstva: Višňové, Pěnčína, Habartic, Rozstání, Jindřichovic, Machnína, Doubí, Vísky, Hrádku B, Rynoltic, Frýdlantu B, Nové Vsi B a Vesce.

Nováček profrčel přeborem

Okresním přeborníkem sezony 2014/15 se stal nováček Sokol Pěnčín, který postoupil do I. B třídy a s okresem se rozloučil čtyřgólovou výhrou nad Raspenavou. Nejlepší kanonýr okresu Štefan „Pišta“ Mihálik (tehdy 41 let) přidal v tomto utkání svůj 54. (!) gól v sezoně a sám nastřílel v ročníku více branek, než například celé týmy Jablonného nebo béčka Krásné Studánky. Mihálikův gólový průměr na zápas je 2,08 a celého Pěnčína 4,31! To zaslouží smeknout klobouk. To bylo před více jak pěti lety. Následně z Pěnčína odešel a naposledy dával góly za německý SSV Langburkersdorf.

Okresní fotbalový přebor Liberecka se hraje od roku 1987 ve 14 účastnících a vítěz postupuje do I. B třídy. Jinak tomu však bylo v sezóně 1978/79, kdy odstoupila Slavia VŠST Liberec a soutěž se dohrávala místo ve dvanácti, v jedenácti. Ve zlomovém ročníku 2005/06, kdy se vytvořily opět I. B třídy, z libereckého okresu do nich byla vpravena tři mužstva – VTJ Ještěd Liberec, Habartice a Vratislavice.

