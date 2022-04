Co řekli samotní aktéři zápasu k fandění diváků? „Já jsem moc překvapený atmosférou. Pro nás, pro holky na hřišti, pro všechny kolem to byla výborná kulisa. Jsem za to moc rád!" děkoval mladým fotbalovým příznivcům trenér Karel Rada. „Kulisa byla skvělá, tolik diváků na nás moc nechodí, takže to bylo skvělý!" přidala se v chválení fanoušků kapitánka Češek Petra Bertholdová.