„Chtěli jsme vidět hlavně kluky z béčka. Hráli jsme proti dobrému soupeři, bylo vidět, že druhá liga je o level výše. Byla to pro ně dobrá zkušenost, vidí, že musí ještě zamakat. Pro další zápasy to zredukujeme, hrát budou spíš kluci z širšího kádru áčka, ať to má úroveň a trošku nás to baví. Přes týden pravidelně trénujeme, ale nejsou už tak náročné jako v ligovém období. Hlavně nechceme, aby se někdo zranil," řekl po utkání trenér Teplic Jiří Jarošík.

V pátek hrají Teplice od 10.30 v Horních Počernicích proti Vlašimi, tamtéž a ve stejný čas pak příští úterý nastoupí proti Pardubicím.

Sparta Praha B - Teplice 4:1 (2:1)

Branka Teplic: 22. Chaloupek.

Sestava Teplic: Němeček - Chaloupek, Lukáš (46. Nsunzu), Tsykalo - Kodad, Mareček, Čišovský, Hadinec (46. Emmer) - Procházka (65. Beránek) - Vachoušek, Čerepkai (65. Yasser).