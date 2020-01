"Lukáš v neděli prošel zdravotní prohlídkou, v pondělí uzavřel smlouvu na dva a půl roku. Jsme moc rádi, že se nám během roku povedlo přivézt do týmu už třetí velkou osobnost, nyní je na čase začít stoupat tabulkou výše," říká sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Zmiňovanými osobnostmi má na mysli Jakuby Mareše a Řezníčka. Ten shodou okolností hrál také za Lokeren.

„Jsem rád, že se můj přestup dotáhl do konce ještě před odletem na soustředění. Budu moct poznat některé kluky v kabině a hlavně na hřišti, abychom se sehráli a vypilovali spolupráci,“ říká samotná teplická posila.

Mareček hrál za belgický Andrlecht už v 19 letech, poté hostoval v Heerenveenu, odkud si ho vytáhla Sparta. Z ní se vrátil do Belgie, konkrétně do Lokerenu. V této sezoně za něj odehrál 14 zápasů, v nichž třikrát asistoval u gólu.

Mareček je zajímavým typem, nastupovat totiž může nejen na pozici defenzivního záložníka, ale i stopera. V české nejvyšší soutěži odehrál 150 zápasů, v belgické lize 67 zápasů a v Nizozemí dalších 30. V evropských pohárech nastoupil do 48 duelů.

"Působili jsme spolu dva roky v pražské Spartě, kde jsme hráli čtvrtfinále Evropské ligy. Je to hráč s výborným prvním dotekem a také velmi dobrým charakterem," je s novou teplickou tváří spokojený kouč Sklářů Stanislav Hejkal.

A co o Marečkovi říká Viktor Kolář, šéf fotbalové sekce agentury Sport Invest, která Marečka zastupuje? "Lukáš je velmi zkušený hráč, který své kvality prokázal jak v Česku, tak v belgické i holandské lize. Je vždy pozitivně naladěn, zdobí ho charakter a profesionalita. Lukáš by měl být jedním z lídrů a trenér Hejkal se na něj bude moct spolehnout na hřišti i v kabině."

Trenér Hejkal nyní chce Marečka co nejdříve začlenit do žlutomodrého kádru. "V úterý s námi Lukáš odcestuje na soustředění na Kypr, kde bude dostatek prostoru ho zapracovat do mužstva," potvrzuje Vachoušek.

Vedení teplického klubu nyní pracuje na dalším posílení žlutomodrého kádru.