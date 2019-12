Na halovém turnaji v Roudnici získal výběr FK Teplice do 11 let pod vedením trenéra Davida Waltera bronz. Tři zápasy vyhrál, jeden zremizoval a jeden prohrál. Skóre měl vysoce aktivní – 21:7!

FK Teplice U11 | Foto: FK Teplice

„Turnaj byl kvalitně obsazený. Do Roudnice přijely tři pražské týmy, německé Drážďany a domácí Roudnice. Byl to závěrečný turnaj podzimní části sezóny. Klukům vyšel, ačkoliv z toho bylo nakonec ´jen´třetí místo. Herně jsem byl s naším výkonem velmi spokojen. Každého soupeře jsme přehrávali a branky jsem dostali většinou po brejcích. Porazili jsme Meteor, Motorlet a Roudnicí, remizovali s Drážďany. S nimi to byl dle mého názoru nejpohlednější zápas turnaje. Jediná porážka přišla s Bohemkou,“ referuje kouč David Walter. Sebastian Cieplik se stal nejlepším hráčem turnaje.