Před dvěma sezonami jste se přetahoval s Tomášem Brodským o pozici nejlepšího střelce okresního přeboru. Na čas jste se ale z fotbalových zápisů vytratil. Zabydloval jste se v nové práci, chápu. Ale nezlenivěl jste tak trošku?

Je to kousek obojího. Hlavním důvodem mojí absence na zápasech Rtyně byl můj kariérní posun. Hodně utkání se mi krylo se zápasy áčka FK Teplice. Nebudu ale zastírat, že jsem v tu dobu měl takové ne příliš pilné období mého života. (úsměv)

Je veřejným tajemstvím, že jste za tu dobu trošku nabral. Byla v návratu na zelené trávníky také motivace shodit pupek?

Během té doby jsem skutečně získal výstavní postavičku, jak správně říkáte. Ke shození váhy mě donutil tlak kolegů i spoluhráčů ze Rtyně. V poslední době se mi to daří, za což jsem samozřejmě rád. Návrat na trávníky ale neproběhl primárně proto, abych zhubnul. Chtěl jsem zase více hrát, protože mi aktivní hraní fotbalu za Rtyni chybělo, hlavně kvůli partě.



Vaše bilance na podzim je velmi dobrá. Pochlubte se!

Dobře. (rozpačitý úsměv). Odehrál necelé tři ze sedmi našich zápasů a vstřelil v nich 6 gólů, což opravdu není špatná bilance. Tuším, že to je méně než poločas na gól. (úsměv) Ale mrzí mě, že jsem nemohl odehrát více zápasů. Nejvíc mě pak mrzí, že mě tenhle rozhovor bude stát zase něco do kasy. (smích)

Takže i po návratu fungovala spolupráce s dávnými spoluhráči? Jak vaše góly padaly?

Většinu gólů mi připravili kluci do pozic, ze kterých jsem už rovnou z jedničky mohl zakončovat; měl jsem štěstí, že jsem to ve většině případů trefil. Proti Dubí jsem ale třeba dvakrát trefil životní přímáky do šibenice na gólmanovu stranu. Chytal můj bývalý spoluhráč z futsalových Centurions Teplice Lukáš Kunc, tak ze mě možná jen chtěl udělat hvězdou. (smích)



Jak se vlastně za ty dva roky proměnil kádr Rtyně? Je silnější, slabší? Hrajete jinou kopanou?

Pár kluků odešlo, pár jich přišlo, pár z nich se na nás přijde jednou za uherák ještě podívat. A budu jmenovat - Zdeněk Hejduk, Zdeněk Rybák. Řekl bych, že za ty dvě a půl sezony, co jsem ve Rtyni je síla kádru víceméně stejná. Snažíme se pochopitelně o líbivý, sebevědomý, kombinační fotbal. V našich očích to tak na hřišti i vypadá, ale věřím, že od klandru z něho bolí oči. (smích)



Jaká je nyní vaše role v týmu? Máte místo v základu jisté?

Podle mě má jisté místo v týmu jen Messi v Barceloně. A míval ho Pavel Verbíř v Teplicích. Když přijdu, tak dáme dohromady sotva jedenáctku, takže se většinou děsím, že mě nebude mít kdo vystřídat ,až dodýchám kolem 60. minuty.



Jste na pozici útočníka, nebo jste musel vzít zavděk jiným postem? Postupem věku se útočníci čas od času posouvají na pozici stopera, neláká vás to tam?

Já jsem jako útočník a křídlo v přípravce a žácích FK Teplice začínal. Pak jsem ale vyrostl a trenéři mě posunuli na stopera, kde jsem hrál v podstatě od dorostu v 1. FC Dubí až do nějakých 22 let. Poté jsem se vrátil do útoku a po přestupu do Oldřichova jsem se na chvíli přesunul na pravý kraj obrany. Nejsem ale běhavý typ, takže tam jsem vydržel jen pár zápasů. Po návratu z Anglie, kde jsem také hrál útočníka (Kučera hrál při svém pobytu na Ostrovech Sunday league, která je brána jako „pralesní liga“ – pozn. autora), jsem i ve Rtyni nastupoval v útoku. Pouze na jeden až dva zápasy jsem hrál v záloze, když jsme se nesešli. Každopádně stopera bych si asi v klidu odehrál, ale zatím mě to dozadu neláká.

Máte nějaký předzápasový rituál, který vám zaručí gólové hody?

V den utkání zásadně vstávám pravou nohou, snídám zásadně syrová vejce, čtyřikrát obejdu křeslo…. (smích) Ne, žádný rituál asi nemám. Jen nerad chodím pozdě, ale to mám i v životě obecně.



A jak vypadá taková vaše nejklasičtější oslava gólu?

Jako u většiny hráčů okresního přeboru. Dám gól, pár lidí zařve „jóóó“, otočím se a jdu na půlku. Na většině okresních hřišť by klouzání po kolenou u praporku mohlo ukončit nejednu hráčskou kariéru.



Pracujete jako sekretář FK Teplice, co je vaší prací?

Starám se s Pavlem Verbířem o organizační a administrativní chod áčka a béčka. To zahrnuje evidenci a tvorbu smluv pro hráče a realizační tým, administrativní dolaďování přestupů a prodlužování smluv, komunikace s ostatními ligovými kluby a kluby ČFL, komunikace s řídícími orgány (LFA, FAČR, FIFA, UEFA atd.), zajišťování oblečení pro oba týmy od firmy Puma, zajišťování hotelů a autobusů na utkání. V den domácích ligových utkání je to péče o rozhodčí, seznam VIP hostů, organizace parkingu atd.



Bylo pro vás náročné se do toho dostat, nebo jste už měl nějaké zkušenosti?

Určitě mi pomohla předchozí zkušenost u mládeže, nicméně tahle pozice se od práce v mládeži liší ve většině úkonů. Mládežnický fotbal je přeci jen z velké části amatérský. V této pozici jsem téměř dva roky a stále se učím. Mnohdy je to složité. Často mi ale pomáhají také kolegové z jiných ligových klubů.

Máte kancelář s Pavlem Verbířem. Jaké je pracovat s největší legendou teplického fotbalu? Jak ho berete a jak on vás?

Je pravda, že už jsme s Pavlem spíše kamarádi, než vyloženě kolegové. A je pravda, že občas na to zapomenu. Pan Vilém Kunz, který je klubový manažer sociálních programů, nám ale často vodí návštěvy, které pak Pavla obdivují, vzdávají mu hold. Díky nim si hned připomenu, kdo vlastně Pavel Verbíř je. (smích)



Tipuji, že jste měl k Pavlu Verbířovi na začátku velký respekt, že jste mu tykal a přemýšlel, co si vůbec můžete dovolit…

Určitě. Verbu jsem bral jako Boha, když jsem hrál v přípravce a v žácích. Všichni jsme chtěli být jako on, jako další hráči z áčka. Pro mě osobně byl nejoblíbenějším hráčem Zdeno Frťala, ale chtěl jsem být jako Pavel Verbíř. Verbovi jsem ze začátku, když jsem dělal na mládeži, pochopitelně vykal. Tykání mi nabídl hned po několika měsících. Hráli jsme spolu AGC Cup za FK Teplice, tam se to stalo. Vážím si toho, stejně jako si vážím celého našeho vztahu.



Čím vám imponoval Zdenko Frťala?

Jako malý jsem měl radši obránce a defenzivní záložníky. Postupem času mými oblíbenými hráči byli třeba Nigel De Jong, Patrick Vieira, Mark Noble, teď třeba Tomáš Souček a Declan Rice.



Jaký Pavel Verbíř tváří v tvář? Je o něm známé, že často vzpomíná, že má paměť na zápasy, telefonní čísla a tak.

Verba je super člověk. Na to co dokázal, není žádný mistr světa. Paměť má neskutečnou. Pamatuje si „espézetky“ snad všech aut, která kdy kdo na stadionu zaparkoval. Zároveň si pamatuje kdy kdo dal gól, kdy se jaký zápas hrál, s jakým výsledkem. Neskutečný pamatovák!



Máte úžasnou možnost poznat zblízka i hráče, které jste dřív vídal jen jako divák. Je někdo, kdo vás překvapil, na koho jste si poopravil názor?

Ano, to je pravda. Nejdřív jsem měl trošku ostych, protože jak říkáte, hráče jsem znal jen jako divák. Ale teď se se všemi bavím úplně normálně. Nejblíž mám asi k Ljevovi a Grigymu, kteří u nás v kanceláři jsou nejčastěji. Ale všichni kluci jsou úplně v pohodě lidsky, s nikým nemám problém.



Jak na Stínadlech snášíte časté testování na covid?

Mně to nevadí, zvyknul jsem si. Není to nic příjemného, ale trvá to jen pár vteřin a navíc člověk ví, zda je zdravý, nebo ne. Teď jsem byl pozitivní, tak budu mít na čtvrt roku od testování pokoj. (úsměv) A ostatní? Moc na ně nekoukám, po „prošťouchnutí“ jdu zpět do kanceláře. Ale vím, že největší strach z testování mají dámy z našeho klubu. Byla testována uklízečka a nová sekretářka ředitele.