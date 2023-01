Na Teplicích jste byl během podzimu i osobně, sledujete alespoň v televizi i jiné týmy? Ano, český fotbal a česká liga mě zajímá, takže ji sleduji komplexně. Mám O2TV takže si mohu vybírat ze všech zápasů. Zajímají mě i další hráči, je to pro mě dobrá konfrontace když pak dávám příklad našim hráčům. Máme velmi mladý tým, ale někteří ti kluci, pokud budou tvrdě makat, mohou do ligy proklouznout. Sám vím, o čem mluvím, protože jsem takovou cestu prošel a nejvyšší soutěž hrál.

Máte nějaký příklad?

Za všechny řeknu třeba jméno Uličný, který udělal velký posun. Na začátku jsme spolu trochu válčili, ale vysvětlil jsem mu, jak se věci mají a ten kluk udělal obrovský skok. Je to chytrý hráč, má fotbalové myšlení, výbornou levačku…

Pojďme zpět k lize. Jste Sparťan nebo Slávista? Případně komu fandíte?

Moje srdcovka jsou pořád Teplice! Ať byl ten rozchod jakýkoliv, to už je jedno, ale tenhle klub pro mě bude vždycky jednička. Jinak nefandím ani Spartě, ani Slavii, ale dobrému fotbalu. Líbí se mi týmy, které hrají ofenzivní a běhavý fotbal, což před rokem byla třeba Slavia, ještě další sezónu zpět ale například i Jablonec.

Co říkáte na Plzeň? Spoustu expertů překvapilo, že po podzimu vede tabulku…

Pro mě to žádné překvapení není. Mají dva opravdu výborné trenéry (Michal Bílek a Pavel Vrba, pozn. autora), oba mohu hodnotit, protože jsem s nimi hrál. Oba jsou to TOP fotbalisté z posledních třeba 20 let, díky čemuž mají i skvělý pohled na hráče. Jsou k nim vstřícní, ale třeba Michal Bílek umí být hodně nepříjemný, pokud někdo neplní, co po něm kouč chce. Navíc mají výborné oko na fotbalisty, všechny jejich přestupy dávaly smysl. Byli to hráči po smlouvách, ale nestalo se, že by se některý z nich nechytl. Neměli žádnou velkou minelu, což je třeba oproti Slavii i Spartě velký rozdíl.

Co říkáte na systém nadstavby a v případě sestupu baráže proti druholigovým klubům?

Všechno je o zvyku, já si myslím, že pro lidi je to zajímavější. Silní soupeři se perou mezi sebou, a když je ten herní model daný dopředu, ty týmy se na to připraví. V Anglii či v Německu se běžně hraje kolem 35, 40 kol, takže ten počet zápasů je stejný. V Německu se také podobným stylem hraje baráž, určitě je to zajímavé.

A váš názor na VAR? Ten byl během podzimu hodně kritizovaný…

VAR je skvělá věc, ale když to řeknu blbě, ne v Česku. Nikoho neobviňuji, ale když jsem koukal třeba na zápas Bohemky se Slavií… Někdy jsou tam opravdu velké chyby, rozhodčí se třeba nejde ani podívat na inkriminovaný moment. Z mého pohledu je video ve fotbale fakt dobrá věc, jenže obsluhují ho lidé. Už se sice nedočkáte vyloženě zářezů, jako to bývalo dřív, ale chyby pořád jsou.