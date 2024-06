Ústecký Viagem začíná zbrojit na avizovaný postup do druhé ligy. V pátek podepsal zkušeného brankáře Tomáše Grigara, který na teplických Stínadlech odchytal 16 prvoligových sezon a stal se klubovou legendou. Skláři se službami vítkovického odchovance přestali počítat, 41letý gólman ale ještě končit nechce.

Brankář Teplic Tomáš Grigar | Video: Deník/František Bílek

Grigar odchytal za Teplice 388 soutěžních utkání (34 639 minut), ve kterých vychytal 119 čistých kont. „Rozhodli jsme se jít cestou omlazení brankářské trojice, spolu s hlavním trenérem jsme to Tomášovi oznámili už před několika týdny, aby věděl, na čem je. I za sportovní úsek bychom mu chtěli moc poděkovat za roky strávené v Teplicích,“ komentoval Grigarův konec na Stínadlech v závěru minulé sezony sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Ústí angažováním (staro)nového trenéra Svatopluka Habance a nyní i velezkušeného Grigara potvrdilo, že pro něj neexistuje nic jiného než postup o patro výše. „Určitě kádr posílíme, abychom významně zvýšili pravděpodobnost postupu. Druhá sezona nebude o tom, kdo z hráčů v jaké fázi rozvoje je, potřebujeme co nejsilnější kádr. Bude to vhodný mix, důležité je, aby jména měla kvalitu a správnou motivaci, aby sem ti kluci nepřišli jen dohrát. Za tím účelem bude navýšený rozpočet oproti minulé sezoně," řekl nedávno portálu iDnes.cz majitel FK Viagem Přemysl Kubáň.

Do svého klubu, který na marketingové scéně zaujal několika bizarními výstřelky, hodlá napumpovat na třetí ligu velmi tučnou částku. „Nechci říkat z taktických důvodů říkat, kolik to bude korun. Možná ho budeme ještě upravovat nahoru, ale už teď je rekordní. Musíme počkat, jak budou reagovat protistrany. Pokud by někdo začal významně posilovat, budeme na to muset odpovědět," vyjádřil se Kubáň.

Tomáš Grigar kromě dlouholetého angažmá v Teplicích ochutnal ligu i na pražské Letné. Coby sparťan se stal dvakrát mistrem nejvyšší tuzemské soutěže, s Teplicemi vyhrál Český pohár, na svém kontě má také dva reprezentační duely.

V Ústí nad Labem v minulé sezoně působilo několik hráčů s teplickou minulostí. Dres Army oblékali například Kučera, Hyčka, Červenka nebo Černý. Sportovním ředitelem klubu z krajského města je Lukáš Zoubele.