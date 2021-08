Zaměstnanecká liga je fotbalová soutěž Deníku, která se hraje turnajovým systémem. Na družstva, která se umístí na medailových pozicích, čekají atraktivní ceny a také publicita.

Jen v úzké skupině zkušených hráčů, kteří se tak mohli seznámit s herním plánem, proběhla první příprava týmu na turnaj.

Zaměstnanecká liga - logo.Zdroj: DENÍK„Na základě tohoto setkání se doladila konečná nominace. První společné sezení celého týmu pak proběhlo až při společném focení,“ upřesnil kapitán.

Město Varnsdorf hraje už poměrně dlouho národní ligu v kopané, tedy druhou nejvyšší soutěž v Česku, takže zkušenosti nominovaných hráčů jsou na slušné úrovni. „Podotýkám ale, že jde o zkušenosti, ne aktuální výkonnost. Já už fotbal nehraji, pouze ho aktivně sleduji. Když to děláte aktivně 30 let, tělo si potřebuje odpočinout,“ říká s úsměvem Jaroslav Charouzek, který ve firmě pracuje na pozici vývojového technika.

Mužstvo TOS Varnsdorf počítá s podporou kolegů z firmy i jejich rodin, rozhodne ale místo zápasů i počasí. „Musím přiznat, že kolegů, kteří si občas kopnou, máme dost. Ale opravdu jsme vybírali do týmu hráče-pohodáře, takže rozhodoval a bude rozhodovat týmový duch. Na druhou stranu to nebudeme brát jako relax, protože když běžíte za míčem a jste na dostřel branky, toužíte dát gól. Chceme mít také dobrý pocit z předvedené hry a co je nejdůležitější v našem věku, hlavně se nezranit,“ zdůraznil kapitán.

Soupeře tým nijak zvlášť nezkoumal, i když zúčastněné firmy zná podle názvu. Každé mužstvo tak pro něj bude velkou neznámou, proto se na ně nějak speciálně připravovat nebude.

A že je fotbal sport, u kterého se dá strávit dost času, buď na tribuně, nebo u televize, je bez diskuse. „Vždyť třeba Okresní přebor sledovali určitě všichni. Jinak pralesní ligy tolik nesleduji,“ uzavřel kapitán s tím, že věří ve vnitřní sílu týmu, který půjde zápas od zápasu.