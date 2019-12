Jste s podzimem spokojený?

Jelikož mám více než z poloviny obměněný tým a naše hra se postupně zlepšovala, tak jsem s podzimem více méně spokojený.

Jaké byly cíle před sezonou, jaké budou na jaře?

Cíl máme dlouhodobě stejný: fotbalem se hlavně bavit a postupně zvyšovat výkonnost holek.



Jsou v kádru hráčky, které vynikají, že o nich můžeme za pár let slyšet?

V tomhle věku je těžké říct o některé, že o ní uslyšíme na té nejvyšší úrovni. Ale máme v týmu 3 - 4 holčiny s velkým potenciálem. Záleží jen na nich, jak budou pracovat, ale jména zmiňovat nechci. Jsme hlavně tým.



Máte dost hráček ročníků dané kategorie, nebo si musíte pomáhat mladšími?

V téhle sezóně máme s hračkami problém, je jich málo. Měli jsme před sezonou slíbené nějaké příchody, ale většina z nich nedopadla, což mě u některých mrzí. Měli jsme totiž zájem o talentované holky, které by u nás mohly fotbalově růst. V zimě k nám ale nějaká děvčata přijdou, takže jaro bude v tomhle ohledu trochu lepší než podzim.



Dostáváte hodně branek, co je příčinou?

Příčinou je snaha hrát fotbal a řešit komplikované situace fotbalově i u své branky, což se ne vždy podaří. Z toho pak padají branky. Snažíme se s holkami pracovat, ale tak, aby se z daných chyb poučovaly a nevěsely z nich hlavu.



Jaká vás čeká zimní příprava?

Zimní příprava nám začíná hned 5. ledna turnajem v Německu. Poté bude následovat dlouhá příprava, kde chceme s holkami odehrát dost přátelských utkání. Koncem února odjíždíme na soustředění, poté nám začíná soutěž.