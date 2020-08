Minulá sezona z pohledu unčínského Sokola naznačila, že by klub, který byl založený rok po válce, mohl v A skupině I. B třídy řadit k těm lepším. Mužstvo kouče Davida Toncara ukázalo kvalitu, která se po příchodu Karla Kodeše výrazně zvedla.

Zápas I. B třídy mezi Unčínem (v červeném) a Českými Kopisty vyhráli domácí. | Foto: Deník / František Bílek

"Nemáme žádné změny v kádru, jen se po dvou letech vrací Vít Klíma. A možná před sezonou přijde jeden hráč z Krupky, možná dva. Budou to ti, kteří se nevejdou do kádru účastníka krajského přeboru. V březnu jsme dali hráčům volno, sešli jsme se až začátkem července. Na klukách vidím větší chuť, ukazuje to i účast na tréninkách" všimil si Toncar.